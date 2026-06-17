Debut de Colombia en el Mundial: más de 1.200 policías garantizarán la seguridad en Barranquilla

Más de 1.200 uniformados de la Policía garantizarán la seguridad durante el debut de la Selección Colombia en el Mundial.

Los uniformados estarán ubicados estratégicamente en establecimientos comerciales, centros de entretenimiento, zonas gastronómicas, espacios públicos y demás puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados para observar el compromiso deportivo.

“Esta presencia institucional busca prevenir alteraciones a la convivencia y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó la Policía.

Aumento en las ventas

Por otra parte, los comerciantes esperan un aumento de hasta el 30% en sus ventas durante el partido de hoy y hasta un 50% durante los otros partidos del Mundial, incluidos de la Selección Colombia, indicó Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico.

Varios Fan Zone en la ciudad

En Barranquilla habrá tres lugares en espacios públicos para poder presenciar el partido de la Selección Colombia este miércoles.

El primero es el Fan Zone la Federación Colombiana de Fútbol y respaldado por la Alcaldía de Barranquilla. El segundo estará ubicado en la Plaza de la Paz y el tercero en el Estadio Romelio Martínez.