Feria del Oriente Colombiano llega a su versión número 15 con 170 expositores

Duitama

Del 26 al 29 de junio, las instalaciones de la Cámara de Comercio de Duitama serán el escenario de la décima quinta versión de la Feria del Oriente Colombiano, un evento que reunirá a 170 expositores de diferentes sectores económicos y que espera recibir a más de 30.000 visitantes.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, Carlos Javier Molano, destacó que esta feria se ha consolidado como un espacio de impulso para empresarios y emprendedores de la región, permitiéndoles mostrar sus productos, generar contactos comerciales y fortalecer sus oportunidades de negocio.

“Es una feria de carácter multisectorial en donde encontraremos sectores como agroindustria, joyería, moda, artesanías, turismo e inmobiliario. Es un espacio de visibilización para los empresarios y emprendedores, donde también se podrán concretar ventas directas”, explicó.

El directivo señaló que, gracias al crecimiento y acogida que ha tenido el evento, en esta edición se aumentó el número de participantes, pasando de cerca de 120 expositores en versiones anteriores a 170 este año.

Además de la muestra empresarial, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación cultural y de entretenimiento que incluirá actividades infantiles, jornada de adopción de mascotas, exhibición de motocicletas Harley-Davidson, muestra de vehículos de alta gama y presentaciones de música carranguera, vallenata y popular.

“Estamos en modo fútbol, pero también en modo feria, por eso tendremos la transmisión en pantalla gigante del partido Colombia-Portugal y una agenda pensada para que las familias disfruten de todas las actividades”, agregó.

La feria tendrá entrada gratuita y abrirá sus puertas el viernes 26 de junio desde las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche. Los días siguientes, 27, 28 y 29 de junio, la programación se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en la sede de la Cámara de Comercio de Duitama, ubicada junto al puente peatonal de la UPTC, sobre la vía hacia Santa Rosa de Viterbo.