Caso Pasaportes: Fiscalía imputó al exsecretario de Cancillería José Salazar por presunta corrupción

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de corrupción que rodearon la adjudicación de la licitación de los pasaportes.

De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el exfuncionario habría extralimitado sus funciones al emitir actos administrativos para revocar decisiones del excanciller Álvaro Leyva Durán y adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons.

Lea además: Caso Pasaportes: Fiscalía imputará al exsecretario de Cancillería José Salazar

Estas presuntas irregularidades se relacionan con la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

Específicamente, el exsecretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, mediante las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación; negó el recurso de reposición interpuesto por el proponente que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que había suspendido el proceso contractual, permitiendo así la adjudicación del contrato al único oferente.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, señaló la Fiscalía.

Además, es investigado por la compra de un predio rural en el municipio de Puerto López (Meta), por un valor de 950 millones de pesos, sin que existiera una justificación financiera para esa adquisición. La compra del inmueble se habría realizado entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, periodo durante el cual también ocupó el cargo de secretario general.

“No se advierten transferencias o créditos, ni soportes bancarios o patrimoniales que respalden la compra del inmueble”, concluyó la Fiscalía.

El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se declaró inocente y no aceptó cargos.