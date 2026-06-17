Bogotá estrena comedor comunitario en Meissen: Alcaldía de Galán ha entregado 23 en total

Este miércoles, 17 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, pusieron en funcionamiento el comedor comunitario Meissen, donde cerca de 250 personas en su mayoría niños, niñas y adultos mayores recibirán atención alimentaria.

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“Este es el quinto comedor comunitario que abrimos en la localidad de Ciudad Bolívar en este gobierno. Nosotros tenemos claridad en que la lucha contra el hambre es nuestra prioridad, por eso hemos un hecho esfuerzo sin precedentes y hemos logrado abrir 23 comedores”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El nuevo comedor está ubicado en la calle 60D Sur #18B-11, prestará atención de lunes a sábado desde las 10:30 a.m. y hasta las 3:30 p.m. El 18% de los beneficiarios del nuevo comedor se encuentran en pobreza extrema, un 56% en pobreza moderada, y un 25% en inseguridad alimentaria.

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“La población que es beneficiaria del comedor surge de un estudio de focalización que cada vez mejoramos para encontrar los puntos en donde se concentra la inseguridad alimentaria en la ciudad, seguimos trabajando para erradicar completamente el hambre de la ciudad”, aseguró Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

Es importante mencionar que gracias a la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, durante el último año 415.000 habitantes de Bogotá dejaron de estar en situación de inseguridad alimentaria, según mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).