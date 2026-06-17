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17 jun 2026 Actualizado 17:04

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“Politiquería dura y pura”: gobernador de Córdoba sobre proyecto que busca ajustar tarifas en peajes

La propuesta consistiría en unificar categorías y establece cobros reducidos de $2.500 para automóviles y $4.800 para buses y camiones en el corredor Córdoba – Sucre

Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba. Foto: prensa Gobernador de Córdoba.

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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó un reciente proyecto propuesto por el Ministerio de Transporte que buscaría ajustar las tarifas diferenciales en los peajes Los Garzones y Mateo Gómez, en Montería y Cereté, respectivamente, además de Las Flores en Corozal y La Esperanza en Toluviejo, Sucre.

La propuesta consistiría en unificar categorías y establece cobros reducidos de $2.500 para automóviles y $4.800 para buses y camiones. En ese sentido, el mandatario departamental cuestionó que dicho proyecto se presente en una coyuntura electoral y que no obedezca a rigores técnicos.

Más información

Politiquería dura y pura”, expresó el gobernador Zuleta a través de su cuenta oficial en X.

Por ahora, el borrador de la propuesta estaría en etapa de análisis y no habría fecha definida para aprobación y posterior aplicación.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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