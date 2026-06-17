“Politiquería dura y pura”: gobernador de Córdoba sobre proyecto que busca ajustar tarifas en peajes

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó un reciente proyecto propuesto por el Ministerio de Transporte que buscaría ajustar las tarifas diferenciales en los peajes Los Garzones y Mateo Gómez, en Montería y Cereté, respectivamente, además de Las Flores en Corozal y La Esperanza en Toluviejo, Sucre.

La propuesta consistiría en unificar categorías y establece cobros reducidos de $2.500 para automóviles y $4.800 para buses y camiones. En ese sentido, el mandatario departamental cuestionó que dicho proyecto se presente en una coyuntura electoral y que no obedezca a rigores técnicos.

“Politiquería dura y pura”, expresó el gobernador Zuleta a través de su cuenta oficial en X.

Por ahora, el borrador de la propuesta estaría en etapa de análisis y no habría fecha definida para aprobación y posterior aplicación.