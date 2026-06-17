23 municipios de Antioquia están en riesgo extraordinarios para segunda vuelta presidencial

Antioquia

La Gobernación de Antioquia advirtió que 23 municipios del departamento permanecen en alerta por posibles afectaciones a la seguridad y riesgos de intervención de grupos armados ilegales ante la segunda vuelta presidencial.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que las autoridades han identificado estas poblaciones como zonas de “riesgo extraordinario”, tras un análisis conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública.

“Básicamente los 23 municipios que han sido catalogados de riesgo extraordinario por la Secretaría de Seguridad, en concurso con la secretaría de gobierno, con información de nuestra fuerza pública, son los que revisten una mayor ocupación. Esos municipios comparten estas coincidencias: presencia de criminales de las disidencias de las Farc, presencia de integrantes del Clan del Golfo y del ELN, además de rentas ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal”, señaló Rendón.

Las autoridades informaron que además han recibido denuncias sobre presuntas presiones ejercidas por integrantes de grupos armados para influir en la intención de voto de algunos habitantes, especialmente en municipios del norte del departamento.

Refuerzos en seguridad

Ante el panorama violento de cara a las elecciones presidenciales, el gobernador Andrés Julián Rendón informó que se desplegó un dispositivo de seguridad conformado por cerca de 19.000 policías y soldados para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio antioqueño.

En total, cerca de 5,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en Antioquia, distribuidos en 1.280 puestos de votación y más de 15.800 mesas electorales, con el apoyo de 114.309 jurados de votación.

Hasta el momento, solo dos puestos de votación tuvieron que ser reubicados, en los municipios de Campamento y Urrao, debido a condiciones de infraestructura y no por situaciones de orden público.

Las autoridades reiteraron que, además de custodiar el proceso electoral, la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra las estructuras criminales que operan en el departamento de Antioquia.