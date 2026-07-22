17 hospitales de Antioquia mantienen suspendidos servicios a usuarios de Coosalud por falta de pago

Antioquia

Tras un intento fallido de acuerdo de pago, este martes 21 de julio, 17 hospitales públicos de Antioquia anunciaron que mantendrán suspendidos los servicios ambulatorios para los usuarios afiliados a la EPS Coosalud.

La medida que afecta a cerca de 400 mil usuarios en el departamento responde al incumplimiento en los pagos por parte de la EPS. La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia explicó que en el mes de julio algunos hospitales recibieron únicamente el 40% del valor correspondiente a la cápita, mientras que otros no recibieron ningún desembolso de la deuda que asciende a los 290 mil millones de pesos.

La grave situación inicialmente impactaba a 10 hospitales del departamento y fue anunciada desde el pasado 17 de julio. En los últimos días, siete hospitales más en las subregiones del Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, Nordeste y Occidente del departamento de Antioquia se unieron luego de que la EPS les informara que por falta de recursos no se pondrá al día con la cartera.

“Los hospitales mantendrán cerrados los servicios ambulatorios hasta que Coosalud consigne en las cuentas bancarias los recursos correspondientes a la cápita y al evento del mes de julio. Una vez los pagos se vean reflejados, los servicios serán restablecidos de manera inmediata”, señaló Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA.

Crisis de salud en Antioquia

Debido al millonario saldo pendiente los centros asistenciales enfrentan serias dificultades para cumplir con el pago de la nómina del personal de salud, adquirir medicamentos y garantizar los insumos necesarios para la adecuada prestación de los servicios.

Por ahora, los municipios afectados son Abejorral, Peque, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Giraldo, Zaragoza, Jericó, Armenia, Hispania, Uramita, Valdivia, Nechí, Anorí, Angostura, Nariño y Támesis.

AESA aclaró que, pese a la suspensión de la consulta externa y demás servicios ambulatorios, continuará garantizándose la atención en los servicios de urgencias y hospitalización, con el fin de no poner en riesgo la vida de los pacientes.

Los gerentes de las instituciones reiteraron que el cese se mantendrá hasta que los recursos adeudados sean consignados y efectivamente reflejados en las cuentas bancarias de cada hospital, condición que consideran indispensable para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la atención en salud.