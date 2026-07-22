En Medellín habilitarán 80 puestos para la Jornada Nacional de Vacunación este fin de semana

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que este 24 y 25 de julio se unirá a la tercera Jornada Nacional de Vacunación con la instalación de 80 puntos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

Para esta jornada se tiene el objetivo de avanzar o completar esquemas de vacunación para los niños y adolescentes que se encuentran en colegios y entidades de educación del distrito.

El objetivo que tiene esta jornada es asegurar un regreso a clases seguro y con garantía de salud para los estudiantes.

¿Qué vacunas se ampliarán?

La estrategia de “Vacunatón Escolar” facilita el acceso gratuito a los biológicos contra el virus del papiloma humano, sarampión, fiebre amarilla e influenza, además del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que tiene 22 vacunas gratuitas.

Hay que recordar que a los recién nacidos se aplican los medicamentos contra tuberculosis y hepatitis B.

Para los menores que cumplen 2, 4 y 6 meses de edad, se deben aplicar vacunas relacionadas con polio, neumococo, rotavirus y hexavalente/pentavalente que buscan evitar enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae y hepatitis B.

Los niños que cumplen los 6 y 23 meses deben cumplir con la aplicación de vacunas contra la influenza con sus refuerzos.

Al año se aplica la Triple Viral contra el sarampión, rubéola, paperas, fiebre amarilla, neumococo como refuerzo y hepatitis A.

Al Diana Carolina Torres García. P se aplica el primer refuerzo de polio y DPT.

Cuando el niño cumple 5 años, se aplica el refuerzo de DPT, Polio y Triple Viral.

Luego, entre los 9 y 17 años, se aplican vacunas contra el Virus del Papiloma Humano.

Vacunación nocturna

Como novedad y buscando que se pueda ampliar los beneficiados de la aplicación de las vacunas, la jornada tendrá este viernes, 24 de julio, un horario nocturno de disponibilidad entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche.

Además, la jornada central durante el día será el sábado, 25 de julio, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

Llamado a padres y cuidadores

Debido a que el impacto de esta jornada de vacunación es sobre los niños en edad escolar, se hizo una solicitud a los padres, cuidadores y a la ciudadanía de llevar y acompañar a los menores a la aplicación de estas medicinas.

Esta estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia intensifica la inmunización de los niños y adolescentes de nuestro país.

Requisitos para la vacunación

Para asistir a las jornadas de vacunación, es importante asistir con el documento de identidad del menor, el carné de vacunación físico para verificar las dosis que están pendientes de aplicar.

Es importante que los niños asistan con los padres o el consentimiento informado.

Valor de las vacunas

Es importante aclarar que esta jornada de vacunación es gratuita y no puede haber cobro por la aplicación de las medicinas; además, se debe garantizar el acceso sin importar la nacionalidad o el estado de afiliación al sistema de salud de nuestro país.