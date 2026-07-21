Clasificación general del Tour de Francia 2026: así quedó Egan Bernal, tras contrarreloj de etapa 16. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este martes 21 de julio se llevó a cabo la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains que coronó el belga Remco Evenepoel con un tiempo de 32’19”.

REVIVA ACÁ LO MEJOR DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA

Lo anterior, le permitió al corredor del BORA descontarle tiempo al líder Tadej Pogacar, quien se encuentra a tan solo cinco carreras de firmar su quinta corona del Tour, algo que solo han logrado Merckx, Anquetil, Hinault e Induraín.

En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita fue el primero en salir a competencia y fue el de mejor rendimiento hasta que llegó el turno de Egan Bernal. El del INEOS firmó un tiempo de 36′ 49″, sacándole así 56 segundos a Higuita.

Lo anterior, sumado a la caída del alemán Florian Lipowitz, le permitió a Egan ascender una posición en la clasificación general y quedar así en la decimoquinta casilla.

Clasificación general del Tour de Francia 2026