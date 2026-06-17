Presiones en elecciones: ¿cuáles son las medidas que se deben tomar en zonas de riesgo?

En Hora20 el análisis a los hechos que marcan la última semana antes de la segunda vuelta presidencial. El análisis del orden público, los riesgos de violencia y la votación atípica en algunas regiones del país.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada y profesora universitaria, apuntó que ante cualquier señal de riesgo, se debe investigar, “entiendo que no haya votación típica o atípica, pero sí surgen preguntas de que en un municipio en todas las mesas haya un solo elegido”. Apuntó que no se debe estigmatizar a las poblaciones con ese tipo de votación, pero sí investigar y “la ciudadanía está en su derecho de decir cuidado. Hay que averiguar qué ocurre, pero también es importante que el candidato elegido, que no es la usual, haga revisión de su campaña”. detalló que el constreñimiento al elector no requiere de celular en puesto de votación ni de una acción hoy o mañana, “es una acción continuada en zonas violentas, sometidas y donde autoridad no es el Estado, sino el crimen organizado. Sé que es preocupante estigmatizar votantes de algunas regiones, pero sí es raro que el 100% de votantes vote de determinada forma. Eso debe encender alertas. El Estado ya dejó pasar la situación y entonces no hay como ejercer control”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, explicó que no necesariamente en un municipio con votación concentrada por un candidato, es señal de que los electores fueron constreñidos, “hay que tener cuidado con delitos electorales, pero también con no estigmatizar la población porque no hay votación típica, entonces no se puede hablar de votación atípica. No se puede decir que porque hay concentración, es un indicio suficiente de irregularidades”. Recordó que en épocas de investigación de parapolítica se señaló a senadores, representantes y gobernadores que eran señalados simplemente por ganar con una votación atípica y después no había más pruebas.

Finalmente advirtió que ante un diagnóstico de inseguridad grave no se puede distinguir del escenario de polarización que vive el país.

Para Paola Holguín, senadora de la república por el Centro Democrático, una cosa es estigmatizar población y otra cosa trivializar la presión de estructuras criminales frente al voto, “no es un tema de resultados, hay hechos como las denuncias del general (r) Rodríguez y gobernadores, entonves hay que prender alertas ya. Hay denuncias de presión y carnetización, hay estudios donde se cruza base de datos, y por ejemplo, si hay proceso de negociación con Comandos Frontera, este no era el momento para suspender operaciones y concentrarlos”.

También aseguró que como hay control y carnetización de organizaciones criminales, también se da un ejercicio de violencia mucho más sofisticado y difícil de detectar, “pero se evidencia de mil maneras. Este no es un problema de jurados ni de testigos, es del entorno”.

Para María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, jefe de debate de Iván Cepeda, cualquier situación debe ser investigada, incluso recordó que a través del mecanismo de cuidado del voto, se ha encontrado votación atípica en 5 mil mesas a favor de la otra candidatura, “ninguna autoridad ha encontrado motivos para trasladar puestos de votación, y eso es bueno porque eso significa que la gente tenga en territorios apartados su puesto de votación”

Resaltó que desde la campaña se ha pedido que se haga presencia en lugares donde se requiere, “que se dé identificación biométrica con mesas con más riesgo, que se haga control efectivo al ingreso de los puestos de votación porque al elector les obligan a tomar foto del tarjetón”. Por otro lado, dijo que en el país persisten otros riesgos graves como injerencia internacional y el constreñimiento de sectores empresariales.

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