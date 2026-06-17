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17 jun 2026 Actualizado 01:04

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Gane una moto con El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio: inscríbase aquí

Esta actividad está sujeta a términos y condiciones.

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Llega a El Fenómeno del Fútbol la actividad “La ruta hacia sus sueños”, donde los oyentes podrán participar por una de las motocicletas ‘Honda CB100′ mientras disfrutan de las transmisiones de lo mejor del fútbol internacional.

Participe aquí

Entre el 16 de junio y el 19 de julio de 2026, usted podrá inscribirse en el siguiente formulario, dando clic en ‘Participar ahora’ y registrando los datos solicitados:

Una vez inscrito/a, deberá seguir las transmisiones en vivo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, donde los panelistas compartirán al aire cuatro palabras claves o “santo y seña” en cada una de las transmisiones. Estos términos formarán una frase completa que los participantes deberán recordar al final de la transmisión.

Finalizada cada transmisión, Caracol Radio se comunicará con dos participantes entre las personas que se inscriban correctamente, quienes deberán responder de forma correcta el “santo y seña”.

Consulte aquí los Términos y Condiciones de la actividad

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