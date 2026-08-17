¿Su alimentación es la razón? Experto explica por qué da mal aliento y cómo evitarlo

El cuerpo humano produce, propiamente, diferentes tipos de olores y fluidos inherentes a su funcionamiento o, también, causados por factores externos como, por ejemplo, el mal aliento.

Este es uno de los problemas más comunes que afrontan a algunas personas y con el que batallan constantemente en ambientes sociales, incluso, llegando a generar otras coyunturas como la inseguridad o falta de confianza.

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Por esta razón, en Caracol Radio le contamos, tras consultar con un experto, como se puede evitar el mal aliento y, además, la razón de por qué da esto.

Esto es lo que le estaría produciendo el mal aliento: preste atención

El odontólogo José Miguel Peñaloza habló en los micrófonos de este medio y allí explicó las razones que llevan a que una persona tenga mal aliento. Sin embargo, destacó que la halitosis, como se le conoce al mal aliento, “tiene muchas causas y es multifactorial, pero la mayoría de estas se da dentro de la boca, como el 80% o el 90%, así como también hay causas extraorales”.

¿Los alimentos lo generan?

Sí, pero no. Le explicamos. El doctor Peñaloza subrayó que aunque los tipos de alimentos que se consuma pueden tener relación con el mal aliento, la realidad es que este se produce principalmente por la mal higiene oral.

“Tiene que ver mucho más con nuestra higiene oral, cómo la hacemos y cómo nos cepillamos, sobre todo la boca”, afirmó el odontólogo.

Explicó, adicionalmente, que entre otras cosas, lo que produce el mal aliento no es como tal el tipo de comida, sino el “cúmulo de bacterias y comida en la boca, eso hace que se generen unas bacterias, estas descomponen la comida y hace que se genere el mal olor en la boca”.

Allí, fue muy enfático al resaltar que, por ello, es relevante tener un adecuado higiene oral de manera diaria.

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El experto explicó cómo cepillarse los dientes de forma correcta, pues más allá del uso del cepillo, resaltó el uso de otros productos, como el raspador para la lengua y seda dental.

Para Peñaloza, parte de tener un buen higiene oral parte de tener un raspador de lengua porque en la parte posterior de esta es donde más se acumulan bacterias.

“Es bueno tener un raspador de lengua. Es bueno raspar la lengua para no tener halitosis debido al cúmulo de placa bacteriana en el dorso de la lengua”, dijo.

Ahora, es común ver en algunas personas que tienen la lengua con un aspecto blanco. El odontólogo explicó que puede ser por deshidratación y por mal higiene bucal, por lo que es importante rasparla y cepillarla.

“Cuando no se cepilla bien y no pasan el raspador se vuelve blanca”, comentó.

En esa línea, enfatizó en que “hay que cepillarse los dientes y obligatoriamente usar la seda dental”. Según el odontólogo, la seda dental es muy importante porque este producto permite que uno pueda realizar higiene bucal en donde el cepillo no llega.

“La seda dental es completamente fundamental como parte de nuestra higiene diaria”, aseveró.

Algunos alimentos y hábitos que influyen en el mal aliento

Por otro lado, el odontólogo dijo que algunos alimentos como la cebolla y el ajo pueden causar el mal aliento y, además, hábitos como fumar y consumir alcohol pueden tener la misma consecuencia.

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