Rodrigo Rojas deja la Asamblea y advierte sobre nuevas deudas para Boyacá

El diputado Rodrigo Rojas presentó oficialmente su renuncia a la Asamblea Departamental de Boyacá, poniendo fin a una etapa de más de dos años ejerciendo control político desde la oposición.

Rojas aseguró que deja el cargo con tranquilidad. «...Me voy con la tranquilidad del deber cumplido. Le devolvimos un escenario de debate público a la Asamblea que hace mucho tiempo no se veía...», afirmó.

El dirigente político explicó que ahora dedicará tiempo a su recuperación médica y a su familia, luego de una cirugía reciente. Sin embargo, anunció que continuará participando activamente en asuntos públicos desde los territorios. «...Hoy termina una etapa de control político, pero nace una de control ciudadano desde las provincias...», señaló.

Rojas también expresó preocupación por la situación financiera del departamento. Advirtió que un eventual nuevo empréstito podría aumentar significativamente la deuda pública de Boyacá y anunció que seguirá vigilando las decisiones del gobierno departamental.