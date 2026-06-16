Menor con epilepsia refractaria lleva 2 meses sin recibir tratamiento ordenado por tutela en Duitama

De acuerdo con Andrea Buitrago, madre del menor, Discolmets de Duitama no ha cumplido con un fallo de tutela que salió a favor de su hijo.

Duitama

La falta de entrega de medicamentos por parte del dispensario Discolmets en Duitama vuelve a generar preocupación en Boyacá. Esta vez, el caso involucra a un menor de 14 años que padece epilepsia refractaria y que, según denuncia su familia, lleva dos meses sin recibir el tratamiento nutricional especializado que requiere para controlar su enfermedad.

Se trata de Ketocal, una bebida formulada por la neuróloga del Hospital Universitario San Rafael de Tunja como parte de una dieta cetogénica que ha demostrado resultados positivos en el manejo de las crisis convulsivas del adolescente.

Andrea Buitrago, madre del menor, aseguró que antes de iniciar el tratamiento su hijo sufría constantes convulsiones y episodios psicóticos posteriores a las crisis. Sin embargo, desde que comenzó a consumir el producto en marzo, la mejoría fue significativa.

“En tres meses solamente tuvo una crisis. Antes de este tratamiento él solo dormía, convulsionaba y comía. Esta bebida ayuda a mantener la cetosis en el cerebro y es fundamental para evitar que vuelva a entrar en crisis”, explicó.

La madre señaló que, aunque el menor continúa tomando varios medicamentos, estos no son suficientes para controlar la enfermedad sin el apoyo del tratamiento nutricional especializado.

Según relató, cuando el adolescente entra en crisis puede llegar a convulsionar entre 17 y 20 veces en una sola hora, situación que lo lleva a presentar estatus epiléptico y posteriores episodios psicóticos.

A pesar de la gravedad del caso, Buitrago denunció que en los últimos tres meses solo ha recibido una entrega del producto por parte de Discolmets. La respuesta recurrente, asegura, ha sido que existe desabastecimiento.

La familia interpuso una acción de tutela que fue fallada a favor del menor. Posteriormente se promovió un incidente de desacato que también ordenó la entrega del tratamiento. De acuerdo con la decisión judicial, Discolmets tenía plazo hasta el pasado 13 de junio para suministrar el Ketocal, pero la orden no fue cumplida.

“Les dieron 48 horas para solucionar el problema, pero siguen diciendo que no hay abastecimiento. Hemos buscado ayuda incluso a través de la Alcaldía, pero hasta ahora no hemos obtenido una solución efectiva”, manifestó la madre.

El panorama es aún más complejo debido al alto costo del tratamiento. Según la familia, adquirir el producto de manera particular tendría un valor cercano a los ocho millones de pesos mensuales, una suma imposible de asumir para el hogar.

Aunque la semana anterior un coordinador de Discolmets habría manifestado la intención de entregar el producto durante los próximos días, hasta el momento no existe una fecha concreta para el suministro del tratamiento.

Mientras tanto, la familia teme que la ausencia del Ketocal provoque un deterioro en la salud del menor y aumente el riesgo de nuevas crisis convulsivas que puedan poner en peligro su vida.