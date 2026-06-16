Policía captura 11 integrantes de una banda dedicada al homicidio, desplazamiento y microtráfico

Presuntos integrantes de la banda "Los de Blanca" foto: ¨Policía de Cali

Once integrantes del grupo delincuencial ‘Los de Blanca’ fueron capturados por la Policía en Cali. Según las autoridades, esta estructura criminal, era liderada por una mujer y familiares cercanos como hijos y primos que desarrollaban actividades de sicariato y microtráfico.

Según la investigación policial, la banda controlaba la venta de drogas en sectores de las comunas 18 y 20, obteniendo ganancias cercanas a los $60 millones de pesos mensuales, comercializando, además, cinco mil dosis de drogas a la semana.

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El general Hevert Benavidez comandante Policía Metropolitana de Cali dijo que la operación se realizó bajo 14 diligencias de registro y allanamiento específicamente en los barrios Lleras Camargo, El Refugio y Lourdes.

“Estos individuos deberán responder por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Con ese resultado se logra el esclarecimiento de un homicidio ocurrido en el año 2023, también una tentativa de homicidio ocurrida durante este año 2026”, aseguró el general.

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Los lugares en los que la banda tenía su accionar para la comercialización de estupefacientes afectaban entornos escolares como el colegio Eustaquio (sede Lleras) y centros religiosos como la capilla San Ramón Nonato.