Martes 16 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Puente festivo violento en el Quindío, cuatro homicidios encienden las alarmas por la criminalidad que no da tregua y la mayoría de las víctimas registran antecedentes judiciales, Es de anotar que a la fecha ya son 99 homicidios en el departamento y 54 casos en la capital quindiana.

Durante este puente festivo se registraron dos homicidios en Armenia, el primero en el barrio Simón Bolívar de Armenia donde un hombre identificado como Víctor Alejandro Gutiérrez Vázquez de 26 años fue asesinado con arma de fuego

y el otro caso en el barrio Vista Hermosa donde fue capturado alias ‘Petete’ quien estaría involucrado en el asesinato Jonatan Yépez Ospina de 28 años que registraba varios antecedentes judiciales por diferentes delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.

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Asimismo, se presentó un homicidio al parecer en una riña con arma cortopunzante en el sector de La María en jurisdicción del municipio de Calarcá donde murió Everth Padilla Zapata y en el barrio Marín del municipio de Montenegro fue asesinado con arma de fuego Yeison Andrés Rivas Cuesta que también registraba antecedentes judiciales.

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El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento manifestó que establecen un trabajo articulado con el fin de incrementar los allanamientos que permitan resultados positivos que fortalezcan la seguridad.

Enfatizó que muchas de las personas que han sido víctimas de los homicidios en el departamento registran antecedentes judiciales significativos, sin embargo, no significa que no trabajen de manera fuerte para generar el esclarecimiento de los hechos.

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En Armenia fue capturado alias “Mao Vélez” presunto responsable de la distribución de sustancias estupefacientes a domicilio especialmente heroína, drogas sintéticas y medicamentos de uso restringido

Y es que a través de diligencia de allanamiento y registro en el barrio Calima de la ciudad fue capturado en flagrancia un hombre de 46 años de edad conocido como Mao Vélez quien presuntamente se dedicaba al almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes a domicilio en diferentes sectores de Armenia, especialmente heroína, drogas sintéticas y medicamentos de uso restringido.

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El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que este es un resultado muy importante para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en la capital quindiana. Afirmó que el material incautado está avaluado en cerca de 700 millones de pesos, representando un impacto significativo contra las finanzas del narcotráfico local.

Del mismo modo, explicó que esta persona habría sido integrante y líder del grupo delincuencial común organizado “Los Heroicos”, estructura dedicada al expendio de heroína en la ciudad y que fue desarticulada en el año 2015.El capturado presentaba antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y amenazas.

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No paran los accidentes de tránsito en las vías del Quindío, el fin de semana se registraron varios casos en Calarcá y Armenia que dejaron un motociclista muertos y dos heridos.

Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en vías del Quindío durante este puente festivo

En la noche del sábado 13 de junio se registró el lamentable hecho en la vía Calarcá- La Bella que dejó a una persona fallecida. Aunque todo es materia de investigación, la hipótesis del caso apunta a que el joven motociclista colisionó con un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre la vía y al parecer fue arrollado por un tractocamión que se movilizaba por la zona.

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La subsecretaria de movilidad y seguridad vial del municipio de Calarcá, Angélica Ocampo informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 85 de la vía Uribe- Calarcá en el sector conocido como las caballerizas donde un motociclista identificado como Wilmer Alberto Areyan de 22 años de edad, falleció por lo que se adelantan las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades.

Fue clara que están verificando la situación a través de las cámaras de seguridad para especificar las razones del lamentable accidente ocurrido en vías del municipio.

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En la noche del lunes festivo 15 de junio se registró accidente de Tránsito en inmediaciones de la glorieta de Los Naranjos al sur de Armenia.

Una camioneta cayó hacia la parte baja de la zona residencial, dos personas resultaron heridas por el choque de las dos camionetas se registra fuerte congestión vehicular.

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Nueve perros fueron rescatados por las autoridades en Armenia tras ser víctimas de maltrato e inadecuadas condiciones de tenencia

El caso se registró en el barrio Santander al sur de la capital quindiana donde a través del programa de Bienestar Animal de la administración municipal, la Policía Ambiental y médicos veterinarios se logró el rescate de los nueve caninos que presuntamente eran víctimas de maltrato animal y condiciones inadecuadas de tenencia.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que los vecinos alertaron sobre la situación por lo que generaron la intervención correspondiente en cuanto a establecer un plan de mejoramiento, sin embargo, en una segunda visita que realizaron para verificar el cumplimiento de los requisitos se evidenció que el estado de los perros empeoró. Aseguró que ante el panorama la Policía llevó a cabo la aprehensión material preventiva apuntando a la protección animal.

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Destacó que la persona responsable de los nueve perros fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal así que llamó la atención de la comunidad ya que alertó que este tipo de casos son recurrentes en la capital quindiana.

Es de anotar que los perros fueron trasladados al Centro de Zoonosis, donde reciben valoración médica, atención integral y protección para garantizar su bienestar y recuperación.

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Dos noticias más de animales, pero positivas, En el conjunto residencial Jardín de las Mercedes del Norte de Armenia, la comunidad reportó y gravo el video del avistamiento del Puma Yaguarundí. Recordemos que la especie está en vía de extinción.

Y en redes sociales también circula un video que se volvió viral donde fue grabado un cóndor andino alimentándose en una truchera ubicada en zona rural del municipio de Salento, Quindío. En la publicación se observa cómo la imponente ave desciende hasta una de las piscinas de crianza de truchas en una finca rural de este departamento lo que no se sabe es cuando fue grabado el video.

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La alcaldía de Circasia en el Quindío envío una solicitud a la Agencia Nacional de Infraestructura tras la exclusión del municipio del esquema de tarifa diferencial propuesto para el Peaje del corredor vial Armenia – Pereira – Manizales

Toda una polémica se ha generado en el departamento debido a que en el borrador de la resolución del proyecto que establece las tarifas diferenciales en las estaciones de peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia del proyecto “Desarrollo Vial Armenia-Pereira-Manizales, quedó excluido el municipio de Circasia en el Quindío cuando hace parte del área de influencia.

Precisamente en el documento queda evidenciado que los municipios beneficiados del departamento del Quindío con la tarifa diferencial en el peaje Circasia son Filandia y Salento. A raíz de la situación, desde la alcaldía de Circasia emitieron una carta a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI para solicitar una explicación sobre la exclusión por las inquietudes que se generan frente a los criterios adoptados para dicha determinación.

En la misiva sostienen que es altamente preocupante que el municipio cuyo nombre identifica la estación de peaje haya sido excluido del beneficio cuando esta localidad constituye una de las entidades territoriales con mayor interacción funcional y dependencia de este corredor vial para el desarrollo de actividades laborales, comerciales, académicas, empresariales, de acceso a servicios de salud y de integración familiar.

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La secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada municipal, Natali Henao sostuvo que quedaron altamente sorprendidos cuando el día 10 de junio conocieron el borrador de la resolución quedando excluidos del beneficio por lo que de inmediato se pronunciaron ante el Gobierno Nacional. Asimismo, dio a conocer que tanto una veeduría como el Concejo Municipal realizaron los correspondientes pronunciamientos para obtener respuestas y conocer con exactitud las razones de dicha decisión.

En la solicitud realizada también evidencian que entre las afectaciones que se tendrían con la exclusión del beneficio son el incremento en la carga económica para las familias, especialmente aquellas cuyos integrantes deben realizar desplazamientos frecuentes, afectación a la competitividad económica del municipio y la desigualdad frente a municipios vecinos beneficiados.

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La ministra María Fernanda Rojas, explicó en Caracol Radio que hubo una confusión generada por declaraciones de la Consejera Presidencial para las Regiones. Adicionalmente, la funcionará indico que la tarifa diferencial comenzará a aplicarse inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial, sin períodos de transición ni aplazamientos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó en 6AM W, que la tarifa diferencial en los peajes de concesión Autopistas del Café comenzará a operar a finales de junio de este año. Por lo que desmintió las versiones que indicaban que la medida entraría en vigencia hasta 2027.

La funcionaria explicó en Caracol Radio que hubo una confusión generada por declaraciones de la Consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, situación que ya fue rectificada oficialmente.

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Según señaló, los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo con comunidades, gremios y autoridades locales del Eje Cafetero se mantienen.

“Estos acuerdos que durante semanas se desarrollaron en esas mesas se cumplen. Nosotros ya publicamos la resolución y le he pedido al equipo que lo hagamos de la manera más eficiente posible para que incluso en el mes de junio ya comiencen a operar esas tarifas diferenciales”, afirmó la ministra.

La ministra precisó que, de acuerdo con el texto de la resolución, la tarifa diferencial comenzará a aplicarse inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial, sin períodos de transición ni aplazamientos.

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“Tal como están los términos de la resolución, apenas se publique comienza a operar. No tiene una condición diferida en el tiempo”, explicó.

La ministra recordó que las tarifas diferenciales son un instrumento contemplado dentro de los esquemas de concesión vial para mitigar impactos económicos sobre las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los peajes. Asimismo, aseguró que la medida cuenta con respaldo técnico y financiero a través de los mecanismos previstos en el contrato de concesión.

Finalmente, destacó que la implementación de este beneficio, sumada a otros proyectos de inversión para la región, busca fortalecer la productividad y competitividad del Eje Cafetero, una de las zonas económicas más importantes del país.

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Desde Asocapitales extendieron un llamado al respeto y tolerancia en medio de la polarización que se vive por las elecciones presidenciales en segunda vuelta

En medio de la ola de intolerancia que se vive actualmente por las diferencias políticas en el marco de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el alcalde de Armenia y secretario general de Asocapitales James Padilla envío un llamado especial a todos los colombianos para que ejerzan su derecho en el marco del respeto.

Enfatizó que todos pueden tener ideologías diferentes, pero es fundamental la tolerancia y aceptar al otro por eso dijo es clave ejercer el voto el próximo domingo para fortalecer la democracia del país.

Puntualmente en la ciudad resaltó que estarán reforzando las medidas de seguridad para garantizar unas elecciones presidenciales como en primera vuelta sin novedades en orden público y con todas las garantías para los ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

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El fin de semana los seguidores de los dos candidatos presidenciales realizaron diferentes actividades en el Quindío como parte del cierre público de campañas

En la plaza de bolívar de armenia el sábado hubo concentración masiva de simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella que, aunque no hizo presencia en la región si envió un video que fue proyectado en el lugar de la concentración donde agradeció la convocatoria

Mientras que los voceros de la campaña presidencial de Iván Cepeda llevaron a cabo el denominado volanteo en varios de los municipios del Quindío, aunque también hubo caravanas y encuentros interculturales en diferentes sectores del departamento.

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La autoridad ambiental en el Quindío fortalece la siembra de árboles para la restauración ecológica y conservación del agua ante los efectos que generaría el Fenómeno de El Niño

Frente al anuncio del Gobierno Nacional de la llegada del Fenómeno de El Niño y el riesgo para el suministro de agua, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés indicó que establecen las medidas preventivas para proteger las fuentes hídricas.

Afirmó que en el año 2024 restauraron 150 hectáreas en el municipio de Armenia y en la cuenca del río Roble y en el 2025 150, pero en municipios como Filandia, Génova, Montenegro entre otros generando en total en los dos años una intervención de 300 hectáreas.

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Resaltó que la importancia del proceso se evidencia cuando hay una advertencia como la del IDEAM sobre un súper niño por eso se han venido preparando con la siembra en las zonas donde deben establecerse lo que permite generar microclimas en zonas urbanas, mayor dinámica a la fauna y protección de fuentes hídricas.

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La Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, reunió a representantes de colegios, universidades e institutos para definir acciones preventivas ante los posibles efectos de la temporada seca y la probabilidad de un intenso fenómeno de El Niño.

Las instituciones educativas analizaron el panorama climático y concertaron estrategias de prevención orientadas a fortalecer la cultura del cuidado de los recursos naturales, especialmente el uso eficiente y el ahorro del agua y la energía, aspectos fundamentales para afrontar las condiciones de sequía que podrían presentarse en los próximos meses.

La articulación con el sector educativo busca convertir a estudiantes, docentes y comunidades académicas en multiplicadores de mensajes de prevención, promoviendo acciones cotidianas que contribuyan a reducir el consumo de servicios públicos y a generar conciencia sobre la importancia de prepararse ante los efectos de la variabilidad climática.

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Desde la asociación de hospitales del Quindío advierten que la cartera por falta de pago de las EPS sigue creciendo y que los contratos de servicios con el aumento de la UPC no es el reglamentario

El panorama por deudas de las EPS no mejora en el departamento puesto que cada vez la deuda es más grande y no hay prontas soluciones. Vale anotar que la cartera que se adeuda a la red pública por las diferentes EPS ya es de 300 mil millones de pesos.

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Juan David Arango explicó que los primeros niveles tienen flujo de recursos por medio de la cápita, sin embargo, no se ha logrado una estabilización con todas las EPS.

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Advirtió que los hospitales del departamento no han logrado establecer la contratación de los servicios con el aumento reglamentario puesto que, aunque la resolución por parte del Ministerio de Salud dice que el incremento es del 16% de la UPC para el 2026.

En ese mismo sentido destacó que actualmente hay EPS que están ofertando el aumento a un 8 hasta a un 10% por lo que ya notificaron a la Superintendencia Nacional de Salud y al ministerio porque consideran son malas prácticas. Dijo que desde la red pública trabajan sin suspender servicios, pero considera el panorama puede cambiar ante la falta de pagos oportunos.

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La secretaría Departamental de Salud recibió la visita del ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de socializar e iniciar acciones para la implementación del Código Dorado en Salud Mental en el territorio quindiano.

Esta estrategia busca fortalecer la atención integral de las personas con conducta suicida, promoviendo acciones articuladas entre las entidades territoriales, los servicios de salud y otros sectores clave para la prevención, promoción y mitigación de los riesgos asociados a la salud mental.

La idea es trabajar en la creación del Código Dorado en el departamento del Quindío, involucrando al nivel departamental, al municipio de Armenia y a los demás municipios, estableciendo un plan de acción con medidas prioritarias y una articulación intersectorial fundamental para la promoción y prevención”, explicó Diana Carolina Fonseca, profesional especializada del ministerio de Salud y Protección Social.

Por su parte, la secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila Arcila, señaló que “el objetivo de esta estrategia es priorizar la atención de los pacientes con problemas de salud mental en todos los servicios de urgencias del departamento, mediante un trabajo articulado entre las instituciones de salud y los diferentes actores del sector”.

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EPA invita a la ciudadanía del centro de Armenia a no entregar basuras a habitantes de calle

Empresas Públicas de Armenia continúa realizando rutas especiales diarias de recolección de residuos en el centro de la ciudad, con el objetivo de mantener limpios los espacios públicos y garantizar condiciones adecuadas para comerciantes, residentes y transeúntes.

No obstante, en algunos sectores se ha identificado una problemática relacionada con la manipulación de residuos por parte de habitantes en situación de calle quienes extraen materiales de las bolsas dispuestas para la recolección y dejan los desechos esparcidos sobre andenes y vías públicas.

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Esta situación genera acumulación de residuos, afecta la movilidad peatonal y obliga en algunos casos a las personas a descender de los andenes para poder transitar, además de ocasionar inconvenientes en el acceso a establecimientos comerciales y dejar restos de basura sobre el espacio público.

EPA hace un llamado a la ciudadanía para sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos para la recolección, evitando dejarlos durante largos periodos en la vía pública. Esta acción contribuye a reducir la dispersión de desechos, mejora las condiciones de limpieza del sector y facilita la labor del personal encargado de la prestación del servicio.

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El Fondo Nacional de Turismo en Colombia, Fontur eligió la campaña “Quindío #1 en Parques Temáticos” de la Cámara de Comercio de Armenia para promover el destino a nivel nacional.

- La iniciativa nació en el 2024 desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, junto a algunos parques temáticos, al identificar el potencial del departamento para convertirse en referente nacional como el único destino en Colombia que concentra el mayor número de parques temáticos del país.

- Posteriormente, el proyecto fue presentado a Fontur logrando su aprobación para elevar el posicionamiento del destino como campaña bandera de turismo nacional.

- La iniciativa reúne agencias operadoras nacionales para conocer la oferta de parques temáticos y experiencias turísticas del departamento con experiencias en municipios como Armenia, Montenegro, Quimbaya, Calarcá y cordillera.

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Con el propósito de garantizar una temporada vacacional segura, organizada y con las mejores condiciones para residentes y visitantes, el Gobierno del Quindío, liderado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, realizará este martes 16 de junio el Comité Departamental de Seguridad Turística.

El encuentro reunirá a las diferentes autoridades e instituciones competentes para coordinar acciones en materia de seguridad, movilidad, salud y atención al turista de cara a la llegada de miles de viajeros durante las vacaciones de mitad de año.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, explicó que uno de los temas prioritarios será el fortalecimiento de las medidas de prevención frente al sarampión, teniendo en cuenta las alertas sanitarias vigentes a nivel internacional. “

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Asimismo, las autoridades reforzarán las estrategias de prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, así como los controles viales en corredores turísticos y vías de acceso al departamento.

Desde el Gobierno del Quindío se reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada con la Fuerza Pública, organismos de tránsito, sector turístico y comunidad en general para que quienes visiten el departamento disfruten de una experiencia segura, responsable y memorable durante esta temporada vacacional.

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La Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, participó en la Segunda Mesa Departamental Apícola, realizada el pasado viernes 12 de junio en la Universidad del Quindío.

La jornada, presidida por Mónica del Pilar Gómez Vallejo, Procuradora 14 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios en el departamento y liderada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, reunió a representantes de entidades públicas, la academia, productores y demás actores del sector, en un espacio de articulación orientado a fortalecer las estrategias para la protección y el manejo sostenible de las abejas, especies fundamentales para la biodiversidad y la producción agropecuaria.

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Con la certificación de 93 participantes del Curso de Prospectiva Territorial para Armenia y el Quindío y la realización de una mesa de cartografía social con jóvenes y colectivos ambientales, culminó la Segunda Misión Técnica de CEPAL-ILPES en el marco de Horizonte Quindío Prospectiva 2050.

Durante seis días de trabajo, más de 450 personas participaron en recorridos territoriales, talleres, encuentros institucionales, espacios de formación y ejercicios de construcción colectiva que permitieron avanzar en la identificación de los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del Quindío.

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En deportes, la Alcaldía gestiona recursos para remodelar el estadio Centenario. El anuncio de la gestión de recursos o alternativas para hacer realidad la remodelación del estadio Centenario, lo reveló el alcalde de Armenia, James Padilla García, en la socialización de la modernización del mítico estadio San José,

El mandatario precisó que su administración busca recursos para ejecutarlos en el denominado Jardín de América, el que debe ser actualizado, con el fin de no quedar relegado en cuanto a las condiciones técnicas, deportivas y logísticas, que se exigen en la actualidad.

“Por el lado del estadio Centenario estamos buscando recursos para una remodelación. Es un estadio que si bien es cierto es muy bonito, ya se ha quedado en el tiempo. Necesitamos iluminación nueva, necesitamos remodelación, necesitamos arreglo de la cubierta, entre otras cosas, tenemos que mantenerlo en un perfecto estado”, compartió el ejecutivo municipal.

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Alcalde socializó con la comunidad inversión cercana a $8.000 millones para recuperar el estadio San José

El mítico escenario donde el entonces Atlético Quindío construyó su estrella del fútbol profesional colombiano y en donde comenzó a escribirse la historia futbolística de la ciudad será modernizado gracias a una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, recursos que se destinarán a la instalación de una cancha sintética reglamentaria y la construcción de nuevos espacios deportivos para la comunidad de la capital quindiana.

Así lo confirmó el alcalde James Padilla García en una socialización con los habitantes de la comuna 6 de la ciudad, los cuales serán los directamente beneficiados con este proyecto, que permitirá recuperar este tradicional espacio mediante una inversión total de $7.789 millones, destinada a transformar su infraestructura deportiva y su entorno urbano.

La obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses y será desarrollada por el Consorcio Perseverar Deportivo Armenia. Desde la Administración Municipal se reiteró que se promoverá la vinculación de mano de obra local y que se trabajará de manera articulada con la comunidad y escuelas de formación para minimizar los impactos temporales propios de la intervención.