Precio del dólar en Venezuela para HOY 16 de junio de 2026: Aumenta junto a monedas internacionales

Imagen de referencia del billetes de 5, 10, 50 y 100 bolívares venezolanos. De fondo hay una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 16 de junio de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Téngase en cuenta que, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 16 de junio de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 592,51630000 bolívares venezolanos (VES) para este 16 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($587,40590000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 687,69811843 bolívares.

687,69811843 bolívares. Yuan chino: 87,68666015 bolívares.

87,68666015 bolívares. Lira turca: 12,80493381 bolívares.

12,80493381 bolívares. Rublo ruso: 8,16939339 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 16 de junio

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

100% Banco: 740,9459 para compra - 752,2968 para venta

740,9459 para compra - 752,2968 para venta N58 Banco Digital: 584,2380 para compra - 584,4440 para venta

584,2380 para compra - 584,4440 para venta Banesco: 644,1582 para compra - 587,9235 para venta

644,1582 para compra - 587,9235 para venta Banco Activo: 696,6673 para compra – 648,3908 para venta

696,6673 para compra – 648,3908 para venta BBVA Provincial : 697,2933 para compra - 750,0000 para venta

: 697,2933 para compra - 750,0000 para venta Otras instituciones: 620,2759 para compra - 626,1985 para venta

Inflación de mayo fue de 6,3%, la cifra más baja en 19 meses

La inflación de Venezuela ⁠en mayo registró una cifra del 6.3%, según los datos ⁠divulgados el viernes por ⁠el Banco Central. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses, mientras que el mes pasado, abril, tuvo el 10.6%,

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El ente emisor señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Esto deja un gran reto al gobierno interino, ya que de acuerdo con un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.La agencia de la ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

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