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16 jun 2026 Actualizado 12:58

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Economía

Reconexión de servicios de telefonía bajarán hasta un 97%: CRC fija topes máximos

Reconexión de servicios de telefonía bajarán hasta un 97%: CRC fija topes máximos

Reconexión de servicios de telefonía bajarán hasta un 97%: CRC fija topes máximos(Colprensa)

Reconexión de servicios de telefonía bajarán hasta un 97%: CRC fija topes máximos
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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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