Policía recolecta pruebas para identificar responsables de envenenamiento de perros en El Zulia

Norte de Santander

Animalistas en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, están en alerta máxima por el envenenamiento masivo de perros sin hogar en el sector La Alejandra.

“Esto es una zona rural donde mucha gente pasa por ahí, deja animales abandonados en malas condiciones, en desnutridos, perritas recién paridas. Entonces los animales quedan en el sector y como la gente de ahí no los maltrata, no les hace daño, les da comida, los alimenta, ellos ahí se quedan", dijo Kimberly Aguilar, animalista de El Zulia.

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Aguilar, quien brinda apoyo a los animales sin hogar en ese municipio del Área Metropolitana de Cúcuta, aseguró que ella ha adelantado actividades para recoger fondos, esterilizar a estos animales sin hogar y brindarles alimentación, razón por la cual conoce cuántos caninos hay en la zona.

“No aparecen cuatro que yo mandé a esterilizar, cuatro perritas, no las encuentro. Eran cinco, pero hace rato encontramos una tirada cerca a donde se la pasaba, tal vez salió corriendo, porque usted sabe que los efectos del veneno, ellos se desesperan y corren por todos lados, y apareció ya, está muerta”.

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De acuerdo a lo anterior, 13 perros han sido envenenados durante las últimas 24 horas, pero la cifra podría aumentar a 17.

¿Qué responde la Policía Metropolitana?

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró que “la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la comunidad y defensores de los animales, ya adelanta labores de vecindario para recolectar material probatorio que permita identificar y judicializar a los responsables”.