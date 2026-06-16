Autoridades buscan a alias Cocoy por el asesinato del periodísta Cristian Herrera

Las autoridades avanzan en la búsqueda de alias ‘Cocoy’, un hombre que, según las investigaciones, habría participado en el asesinato del periodista Cristian Herrera.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que las labores investigativas permitieron establecer la posible participación de una cuarta persona en el caso, además de los tres capturados que ya fueron presentados ante las autoridades judiciales.

“Las informaciones señalan que existiría la participación de una cuarta persona conocida como alias ‘Cocoy’”, indicó el oficial.

Según explicó, esta persona no solo habría estado vinculada a la ejecución del plan criminal, sino también a las labores previas que permitieron ubicar y seguir a la víctima.

“Esta persona habría participado en la planeación y la realización de actividades de inteligencia que conllevaron al homicidio de Cristian Herrera”, afirmó Ojeda.

El comandante agregó que la información recopilada hasta el momento indica que alias ‘Cocoy’ habría huido hacia la ciudad de Cali.

“Los elementos de información disponibles señalan que esta persona habría salido de la ciudad y será la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Derechos Humanos, la que continúe con la investigación para esclarecer quiénes son los autores intelectuales del homicidio”, manifestó.

Además, confirmó que en los videos de seguridad también aparece una mujer cuya participación está siendo analizada por los investigadores, aunque hasta ahora no ha sido identificada.

Finalmente, el coronel Ojeda señaló que se están adelantando coordinaciones con el INPEC para trasladar a los tres capturados a otros centros penitenciarios del país mientras avanza el proceso judicial.