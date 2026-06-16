Dos jóvenes murieron en accidentes de tránsito registrados en Cúcuta

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Dos jóvenes perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en distintos sectores de Cúcuta.

Uno de los casos se registró sobre la avenida Libertadores, donde falleció Andrey Tarazona Quiroz, de 20 años, tras sufrir un aparatoso accidente mientras se movilizaba en motocicleta. Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y determinar si el joven se desplazaba en contravía al momento de los hechos.

El segundo accidente ocurrió en la madrugada de este martes en la calle 16 con avenida 2 del barrio Aeropuerto. La víctima fue identificada como Juan Diego Archila Mojica, de 26 años.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el joven, al parecer, no portaba casco de seguridad cuando ocurrió el accidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que se presentaron ambos hechos.