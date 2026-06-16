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16 jun 2026 Actualizado 11:36

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Cúcuta

Conductor de una volqueta resultó herido sobre la vía Ocaña

El hecho, al parecer, se presentó en un puesto de control de la fuerza pública.

Vía Cúcuta- Ocaña. / Foto: Archivo.

Vía Cúcuta- Ocaña. / Foto: Archivo. (Invías)

Vía Cúcuta- Ocaña. / Foto: Archivo.
Cúcuta
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Norte de Santander

En hechos que son materia de investigación, el conductor de un vehículo tipo volqueta resultó herido, sobre la vía que comunica al municipio Ocaña, en Norte de Santander.

De acuerdo con la versión entregada por algunos testigos, el hombre conducía por zona rural del municipio de Sardinata, con destino a Ocaña, cuando se encontró un retén de la fuerza pública.

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Los uniformados le habrían hecho la señal de pare, pero el hombre hizo caso omiso y al continuar con su trayecto, se abrió fuego en su contra, resultando herido.

El conductor fue auxiliado y trasladado hasta un centro médico del municipio de Cúcuta, donde se recupera de las heridas.

Es de resaltar que de momento la fuerza pública no se ha pronunciado frente a este presunto hecho presentado en vías de Norte de Santander.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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