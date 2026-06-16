“No permitiremos que se instigue al caos”: Gobernadora del Valle de cara a la segunda vuelta

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó una fuerte advertencia a quienes pretendan promover actos vandálicos o alterar el orden público durante la jornada electoral.

La mandataria departamental aseguró que, aunque el derecho a la protesta pacífica está garantizado, la violencia y el vandalismo no pueden convertirse en mecanismos para expresar inconformidades ni poner en riesgo la estabilidad del departamento.

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“No permitiremos que, bajo ninguna bandera política, se instigue a la destrucción, al caos o al miedo, ni que se pretenda acabar en un instante con lo que los caleños y vallecaucanos hemos construido durante estos años de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Frente a quienes promueven esas acciones, actuaremos con toda la firmeza de la ley y no dudaremos en denunciarlos. Ninguna diferencia política puede estar por encima de la vida, de la tranquilidad de nuestras familias, ni el futuro de nuestra región”, afirmó Toro.

Asimismo, hizo un llamado a los líderes políticos, organizaciones sociales y comunidades a respetar los resultados de las elecciones y a defender el diálogo, la convivencia y el respeto por las diferencias.

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“Que nadie pretenda sembrar odio entre los vallecaucanos y ni utilizar la violencia para imponer las ideas. Hoy los invito a enviar un mensaje claro y contundente, la democracia, la constitución, el Valle del Cauca se respetan. Creemos en la diferencia, defendemos el pluralismo y por encima de todo protegemos la viuda y la paz de nuestra gente”, agregó.

La gobernadora también recordó las afectaciones que han dejado episodios de violencia registrados en el pasado y señaló que quienes terminan sufriendo las mayores consecuencias son los trabajadores, los emprendedores, los jóvenes y las familias.