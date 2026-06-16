Mundial 2026: “El fútbol es popular pero los precios no”, secretaria de Turismo de ciudad de México

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia turística y cultural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la proyección que tienen de recibir a más de 10 millones de visitantes por Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está impulsando cifras históricas para la Ciudad de México. A una semana del inicio de las actividades mundialistas, la capital mexicana ha recibido 587.474 turistas, un aumento del 21,1 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras las autoridades estiman la llegada de 1,8 millones de visitantes entre el 7 de junio y el 11 de julio.

El evento deportivo más importante del planeta se ha convertido en un motor para la economía local. Las proyecciones apuntan a una ocupación hotelera promedio del 87,8 % y una derrama económica cercana a los 26 mil millones de pesos durante el periodo mundialista.

La afluencia internacional también ha sido significativa. Colombia se mantiene como el segundo país que más turistas aporta a la Ciudad de México y para estas semanas se espera la llegada de más de 25 mil aficionados colombianos que asistirán a los encuentros y actividades organizadas en la capital.

Para recibir a los visitantes, la ciudad ha desplegado una amplia agenda cultural y recreativa. Entre los eventos más destacados figuran los 18 festivales futboleros instalados en las alcaldías, donde los aficionados pueden disfrutar gratuitamente de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, acompañadas de actividades culturales, gastronómicas y familiares.

El FIFA Fan Festival, ubicado en el Zócalo capitalino, se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para miles de seguidores de distintas nacionalidades. El espacio ofrece una experiencia enfocada en la convivencia familiar y libre de alcohol.

Sobre los precios del Mundial:

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, dijo que: “los precios de esta Copa del Mundo históricamente han impactado en los estadios, sobre todo porque el fútbol es un deporte muy popular y los precios no son populares, es muy difícil conocer gente que haya ido al estadio, porque son precios muy difíciles para un ciudadano de a pie, entonces lo que estamos haciendo como Ciudad de México es promover el ambiente mundialista más allá del estadio”, afirmó.

Es por esta razón que se ha creado diferentes espacios fuera del Estadio y que la experiencia para el turista sea mejor, “se ha dispuesto del FIFA Fan Fest, pantallas en diferentes lugares, México es una ciudad muy abierta donde las culturas de todo el mundo son bienvenidas”.

Turistas colombianos:

La secretaria dijo que en esta oportunidad se espera que haya cerca de 13.000 ciudadanos que viajan directamente desde Colombia, pero hay unos cuántos más que son colombianos pero que viven en otros países.

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