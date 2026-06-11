HOY inicia el Mundial 2026: ¿hasta cuándo irá? Día oficial de la FINAL y ciudad donde se jugará

Este jueves, 11 de junio, inicia la tan esperada Copa Mundial de la FIFA que en esta oportunidad se disputa en los estadios de tres grandes países en Estados Unidos, México y Canadá.

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El juego inaugural se realizará entre una de las selecciones anfitrionas, México, que se verá las caras contra el combinado nacional de Sudáfrica, partido que, entre otras cosas, se repetirá, pues ambos equipos también fueron los encargados de abrir el Mundial del 2010, y en la misma fecha.

Este, además, será el primer Mundial de fútbol que contará con la presencia de 48 selecciones.

Fecha, hora y detalles de la inauguración del Mundial:

Este jueves 11 de junio se realizará la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México (Azteca). La ceremonia principal comenzará a partir de las 12:30 p.m., hora Colombia y luego se realizará el partido inaugural entre México y Sudáfrica programado para las 2:00 p.m.

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Artistas que estarán en la inauguración:

La ceremonia inaugural contará con grandes figuras musicales en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Este gran evento estará encabezado por Shakira, quien interpretará la canción “Dai Dai” junto al cantante Burna Boy, adicionalmente en el escenario mexicano se presentarán otros artistas como:

Alejandro Fernández.

Belinda.

Danny Ocean.

J Balvin.

Lila Downs.

Los Ángeles Azules.

Maná.

Tyla.

Cabe destacar que también habrá ceremonia inaugural en las otras dos sedes con artistas de gran calidad musical.

En Toronto, Canadá el evento se realizará el viernes 12 de junio antes del partido de Canadá y Bosnia y Herzegovina. En este show se presentarán artistas como:

Alanis Morissette.

Alessia Cara.

Elyanna.

Jessie Reyez.

Michael Bublé.

Nora Fatehi.

Sanjoy.

Vegedream.

William Prince.

Ese mismo día (junio 12) sobre las 6:30 p.m. hora de Colombia, se realizará la inauguración en el escenario estadounidense el Estadio SoFi de Los Ángeles donde se presentarán:

Katy Perry

Anitta

LISA

Future

Rema

Tyla

Posteriormente se jugará el partido entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay.

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Día oficial de la FINAL y ciudad donde se jugará:

El Mundial 2026 que se jugará a lo largo de más de un mes terminará el próximo domingo 19 de julio. La gran final que dará el campeón de este magno evento se llevará a cabo en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York.

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