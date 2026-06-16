Más de 80 vehículos permanecen represados mientras avanzan diálogos en la Troncal del Caribe

Santa Marta

Las autoridades civiles y militares en Santa Marta entregaron un balance de la situación de orden público que se registra en la zona rural de Santa Marta tras los enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencas.

Durante la reunión la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra informó que actualmente permanecen siete bloqueos sobre la Troncal del Caribe, donde se han reportado vehículos incinerados, amenazas con cilindros bomba, ataques contra una estación de Policía, un soldado fallecido cuyo cuerpo aún no ha podido ser evacuado y otro uniformado herido. Además, más de 80 vehículos permanecen represados en medio de la emergencia, afectando a residentes y turistas que intentan movilizarse por el corredor vial.

Explicó que, tras los Puestos de Mando Unificado realizados con autoridades nacionales, departamentales y distritales, se acordó el ingreso de unidades antidisturbios, refuerzos del Ejército y maquinaria amarilla para despejar la vía una vez concluyan los esfuerzos de diálogo que adelantan funcionarios con líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal.

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Finalmente señaló que, junto al alcalde de Santa Marta, coinciden en que la situación “dejó de ser una protesta social y se convirtió en un paro armado que intimida a la comunidad”, al considerar que la presencia de actores armados, la instalación de bloqueos y las amenazas con explosivos exceden cualquier manifestación pacífica.