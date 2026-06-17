Santa Marta

A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, anunció que se logró un acuerdo con las comunidades del corregimiento de Guachaca, lo que permitirá la reapertura gradual de la Troncal del Caribe luego de varias horas de bloqueo.

Según informó la Comisión Humanitaria del Distrito, tras un diálogo con los habitantes de las veredas afectadas por los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados al margen de la ley, se alcanzaron consensos para despejar los siete puntos que permanecían cerrados sobre este importante corredor vial.

“Logramos acuerdo con la comunidad y a partir de este momento se abre gradualmente la Troncal del Caribe”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

La administración distrital indicó que la prioridad de la Comisión Humanitaria, con el acompañamiento del Ministerio Público, ha sido salvaguardar la vida e integridad de la población civil y de los militares que permanecen en el área de conflicto.

Asimismo, se coordinó el traslado del cuerpo del soldado fallecido durante los operativos y la atención de los heridos, en medio de las acciones adelantadas para restablecer la movilidad y retornar la normalidad en este sector de la Sierra Nevada de Santa Marta.