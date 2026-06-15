Soldado del Ejército murió tras sufrir descarga eléctrica en zona rural de Santa Marta

Santa Marta

Un soldado profesional del Ejército Nacional perdió la vida mientras participaba en una misión de verificación en el sector de Linderos, zona rural del distrito de Santa Marta. De manera accidental, la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión, ocasionándole una fuerte descarga eléctrica.

Según informó la Segunda Brigada, el militar fue identificado como Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón.

El soldado profesional fue evacuado hacia el centro médico del corregimiento de Buritaca. Una vez en el lugar, el personal médico de turno realizó la valoración correspondiente dentro del vehículo institucional, confirmando que el militar ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo de nuestro soldado hacia la ciudad de Santa Marta en el mismo vehículo institucional. Sin embargo, el desplazamiento se vio afectado por un bloqueo registrado sobre el puente de Mendihuaca, situación que impidió temporalmente continuar con el recorrido.

En estos momentos, el cuerpo permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, a la espera de la normalización del tránsito en la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes, para posteriormente ser entregado a sus familiares con los honores militares establecidos.