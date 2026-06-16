“Es puro negocio, ¿Quién es Curazao?”: Cuauhtémoc Blanco criticó nuevo formato del Mundial

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En diálogo con 6AM W, Cuauhtémoc Blanco, mítico exjugador de la selección mexicana, analizó los primeros días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lanzando críticas por el nuevo formato y la pausa de hidratación de la FIFA.

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A propósito del nuevo formato con 48 selecciones que implementó la FIFA para esta Copa del Mundo, el exjugador aseguró que le gustaba más el anterior con menos equipos.

“Hay que decir las cosas como son, eso es puro negocio. ¿Quién es Curazao? Este formato es para sacar más ‘lana’”, dijo.

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Pausa de hidratación

Afirmó que con esa medida se equivocó la FIFA, pues en un partido de 90 minutos no debería haber pausa de hidratación para ver qué selección está mejor preparada.

“Eso es para hacer publicidad y es una decisión de FIFA que afecta a ambos equipos”, dijo.

Ante los irregulares resultados de Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay, Blanco señaló que se debe a que hay selecciones que han sorprendido para bien, destacando a europeos y africanos. “Han crecido mucho”.

“Uruguay era favorito, pero también corrió con suerte el rival. Todos estamos sorprendidos con lo que está pasando”, indicó.

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Brillante actuación de Estados Unidos

Sostuvo que, para él, “Estados Unidos no es tan fuerte, pero tiene que aprovechar que está en su casa”. Recordó que antes la selección estadounidense tenía mejores jugadores.

El mítico jugador mexicano no tiene dudas: “Colombia va a ganar, tiene grandes jugadores”. Además, señaló que lo importante es apoyar a los “paisanos”.

“Estamos cerca, hablamos el mismo idioma y queremos que le vaya bien a Argentina, a Colombia, a Uruguay y a Paraguay que le metieron una paliza”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: