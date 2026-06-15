Tabla de posiciones Grupo H Mundial 2026: España no puede con Cabo Verde y empata en su debut

La selección de España no tuvo un debut sencillo frente a Cabo Verde. El equipo africano logró parar el avance de los jugadores españoles, quienes tuvieron múltiples llegadas al área rival, y registraron 27 tiros totales y siete a puerta, que fueron neutralizados por el arquero Vozinha, quien se convirtió en el jugador del encuentro, luego de registrar siete paradas.

Cabo Verde dio la sorpresa de la jornada, luego de lograr contener a los españoles, que desde el minuto 70 contaron con Lamine Yamal en el campo; sin embargo, la presencia del jugador del Barcelona no fue suficiente, pues al equipo se le dificultó abrir los espacios, debido al bloque defensivo montado por los africanos.

El partido fue altamente dominado por la selección de Luis de la Fuente, que registró una posesión del 74% por encima de Cabo Verde, que apenas registró el 26%, y que únicamente tuvo un tiro a puerta en los 90 minutos disputados.

La actuación destacada de Vozinha le dio a Cabo Verde un debut mundialista que será difícil de olvidar, además de su primer punto en su historia como país, ante nadie menos que España, favorita al título.

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Tabla de posiciones Grupo H

Con este resultado, el primero 0-0 que se registra desde que inició el Mundial, la selección española y Cabo Verde quedan cada una con una unidad, y llegarán a la siguiente fecha con la necesidad de sumar tres puntos, si quieren tener opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Pos. Selección Puntos DG 1. España 1 0 2. Cabo Verde 1 0 3. Uruguay 0 0 4. Arabia Saudita 0 0

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Próximos partidos del Grupo H

Así se jugarán los partidos restantes del Grupo H en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fecha 1

Lunes 15 de junio

Arabia Saudita vs. Uruguay : 5:00p.m.- Hard Rock Stadium

Fecha 2

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita: 11:00 a.m. - Mercedes-Benz Stadium

11:00 a.m. - Mercedes-Benz Stadium Uruguay vs. Cabo Verde: 5:00 p.m.- Hard Rock Stadium

Fecha 3

Viernes 26 de junio

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: 7:00 p.m. - Estadio NRG

7:00 p.m. - Estadio NRG Uruguay vs. España: 7:00 p.m. - Estadio Akron

*Todos los horarios corresponden a la hora de Colombia.