🔴EN VIVO Costa de Marfil vs Ecuador: siga el minuto a minuto y la transmisión del partido

Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y lo hace con grandes expectativas. Los Elefantes atraviesan un excelente momento tras encadenar tres victorias consecutivas, incluyendo un destacado triunfo frente a Francia, una de las selecciones más fuertes del planeta. Además, los africanos solo han perdido uno de sus últimos nueve compromisos internacionales, números que alimentan la ilusión de avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.

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La principal fortaleza del conjunto marfileño está en su seguridad defensiva. Durante las eliminatorias africanas lograron una campaña sobresaliente sin recibir goles, convirtiéndose en uno de los equipos más sólidos de su confederación. Esa capacidad para mantener el orden atrás será una de las claves en un Grupo E que se perfila como uno de los más parejos del torneo.

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Por su parte, Ecuador llega con una impresionante racha de invicto que se extiende desde septiembre de 2024. La Tri cerró las eliminatorias sudamericanas en la segunda posición y viene de vencer con autoridad 3-0 a Guatemala en su último amistoso de preparación.

Los ecuatorianos también destacan por su fortaleza defensiva, ya que fueron la selección con menos goles recibidos en la clasificación de la CONMEBOL y sumaron 13 porterías a cero. Con dos equipos que basan su éxito en la disciplina táctica y la seguridad en defensa, este enfrentamiento promete ser una batalla intensa por comenzar con pie derecho su camino en el Mundial 2026.

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