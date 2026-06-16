Inglaterra, en medio de lesiones y polémica, debuta en Mundial 2026 ante la Croacia de Luka Modric. (Photo by Andy Rain - Pool/Getty Images) / Andy Rain - Pool

¡Se avecina el mejor partido en la primera fecha de la fase de grupos! Inglaterra, que pasa por un momento complicado a raíz de las polémicas en suelo estadounidense y los lesionados del plantel, se mide con la Croacia del veterano Luka Modric en la apertura del Grupo L.

Los británicos no la pasan bien en estos primeros días del certamen, dado que fue denunciado un posible robo del equipamiento de la selección, en el que se incluyen balones, guayos y otros implementos.

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A lo anterior se le suman problemas naturales como una alerta de tornado, un sismo de 6.1 y la insolación de algunos jugadores; además de situaciones insólitas, como el tiroteo que se produjo cerca de su sede de entrenamiento en Kansas y la imposibilidad de contar con su chef. De todo le ha pasado a la delegación que lidera Harry Kane.

Y como si todo esto no fuera suficiente, en lo deportivo, Tino Livramento sufrió una lesión muscular que lo saca del Mundial y en reempazo fue citado Trevoh Chalobah, dejando nuevamente de lado a la estrella Alexander Arnold.

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¿Cuándo se juega el partido Inglaterra vs Croacia en el Mundial 2026?

Las selecciones de Inglaterra y Croacia se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana. Este duelo será válido por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Recuerde que puede seguir la transmisión del partido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO que encontrará en la página web de Caracol Deportes.

La jornada se completará horas después, cuando Ghana se enfrente con Panamá en el BMO Field de Toronto.

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