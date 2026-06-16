¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026? Rival, fecha y hora del debut. (Photo:Chris Arjoon) / Icon Sportswire

¡Comienza el sueño mundialista para Portugal! El cuadro liderado por Cristiano Ronaldo inicia su caminno en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026, zona en la que compartirá esecenario, por ejemplo, con la Selección Colombia.

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Los lusos llegan como uno de los equipos favoritos a quedarse con el título, no solo por el poderío goleador de su capitán, sino también por la brillante generación de futbolistas que conforman la nómina.

Precisamente, los vigentes campeones de la Nations League, terminaron como líderes absolutos del Grupo F con 13 puntos de 18 posibles. Adicionalmente, en sus duelos preparativos, derrotaron a Estados Unidos (2-0), Chile (2-1) y Nigeria (2-1), señal de que su actualidad futbolística es excelente.

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¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026?

La Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo K en el Mundial 2026, duelo programado para el miércoles 17 de junio en el Estadio NRG de Houston a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana.

Recuerde que puede seguir la transmisión del partido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO que encontrará en la página web de Caracol Deportes.

Luego de que se dispute dicho encuentro, las actividades del grupo cerrarán en Ciudad de México con el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán.

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