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14 jun 2026 Actualizado 22:16

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Selección Colombia

Willer Ditta y la ilusión mundialista: “Tenemos hambre de alcanzar cosas importantes”

El defensor colombiano destacó la unión del grupo y aseguró que está preparado para asumir cualquier rol en el debut de la Tricolor en la Copa del Mundo.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Willer Ditta of Colombia makes a pass during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Willer Ditta of Colombia makes a pass during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Willer Ditta of Colombia makes a pass during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La Selección Colombia continúa afinando detalles para su estreno en el Mundial 2026 y uno de los jugadores que transmitió confianza y ambición fue Willer Ditta. El defensor, que se alista para disputar su primera Copa del Mundo, aseguró que el equipo vive con gran expectativa los días previos al debut y destacó el compromiso del plantel para afrontar el desafío internacional.

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Al referirse al trabajo realizado durante la preparación, Ditta explicó que el cuerpo técnico ha estudiado cuidadosamente las características de Uzbekistán y otros rivales con sistemas similares. “Estamos trabajando en base a eso y el equipo está muy fuerte y unido, con muchísimas ganas de que sea el 17 para enfrentar ese partido”, afirmó el zaguero, resaltando la cohesión que existe dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

Sobre el encuentro inaugural, el defensor anticipó un compromiso exigente en el que la paciencia será clave para encontrar espacios. “Va a ser un partido para tener muchísima paciencia, donde hay que tener muchísima movilidad”, señaló. Además, destacó la importancia del trabajo defensivo para recuperar la pelota en sectores adelantados y generar opciones de peligro cerca del arco rival.

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Ditta también hizo énfasis en una de las fortalezas históricas de la Selección Colombia: la pelota quieta. “Sabemos que es una zona muy fuerte de nosotros”, comentó, agregando que el equipo cuenta con futbolistas de experiencia y jerarquía capaces de marcar diferencias en este tipo de acciones. El defensor aseguró que seguirán explotando ese recurso como una herramienta importante durante el torneo.

Finalmente, el central dejó claro que está listo para responder si recibe la confianza del entrenador. “Los 26 que hemos sido los elegidos para afrontar el Mundial estamos en óptimas condiciones”, expresó. Más allá de quiénes integren el once inicial, Ditta remarcó que todo el plantel comparte el mismo objetivo: competir al máximo nivel y avanzar paso a paso en la búsqueda de la gloria mundialista.

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