Cinco municipios estarán sin servicio de energía eléctrica este 16 de junio en Córdoba

Montería

La empresa Afinia informó sobre nuevas suspensiones en el servicio de energía eléctrica durante los días 16, 17 y 18 de junio de 2026. Según lo indicado, las interrupciones obedecerían a “mantenimientos de redes eléctricas.

Suspensiones durante el 16 de junio:

Montería: se ejecutarían labores de renovación de elementos de red, postes y poda técnica preventiva que “demandan la interrupción de la energía de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en la calle 29 con carrera 11w sector del barrio El Dorado; y de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Boca De La Ceiba, Loma Verde, La Julia, Oquinagua, Juana Julia, El Balsal, Pereira y Marimba”.

Montelíbano: continuarían los trabajos de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva “para las que se suspenderá el servicio de 6:00 a. m. a 2:00 p. m., en los barrios Mucha Jagua, La Esperanza, Centro, Loma Fresca, Once De Noviembre, Ancizar Flores, Parcelas Por Ti Montelíbano, La Paz, Cancún, San Jorge, Villa Hermosa, 27 De Julio, Corina Uribe y las poblaciones San Diego, Los Caracoles, Aguas Vivas, Cafongo, Vida Nueva, Alto Mira, Villa Clement, Villa Adelfa y El Pindo; y de 6:00 a. m. a 5:00 p. m., en el barrio El Paraíso”, explicó Afinia.

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Planeta Rica: “avanzarán las labores excavación e instalación de postes, equipos de red y de poda técnica preventiva, para las que no tendrán suministro eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., las poblaciones Buenos Aires, Betulia Kilómetro 36, Betulia, Carolina, Nueva Holanda, Bajo Sucio, Loma vía Loma Azul, El Espanto, La Pita, Rabo Seco, Los Cerros, El Tesoro y la Apartada De Betulia”, informó la citada empresa.

Pueblo Nuevo: según Afinia, los habitantes de las poblaciones Arenas Del Sur, Cerro Pando, La Burra, El Mango, Los Charcos, Rabo Mocho y El Reparo “se beneficiarán con los trabajos de renovación eléctrica, para los que no tendrán energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”.

San Carlos: la empresa prestadora del servicio señaló que en San Carlos “entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se realizarán actividades de renovación de la infraestructura eléctrica que cumplió su ciclo de vida útil, tiempo que no tendrán energía las poblaciones Guacharacal y El Charco”.

Miércoles 17 de junio:

Montería: según Afinia, durante el 17 de junio “continuarán los trabajos de renovación de equipos, para los que se debe suspender la energía de 8:10 a. m. a 5:00 p. m., en la carrera 7 con calle 40 del barrio Nariño; y de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Pereira, sector haciendas: Costa Rica, El Principio, La Palmera, Alejandría, La Sirena y Los Abetos”.

Ciénaga de Oro: “se realizarán labores de excavación e instalación de equipos y de poda técnica preventiva, para las que se requiere la interrupción del suministro eléctrico de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en la carrera 24 con calle 3 del barrio San Isidro”, estableció Afinia.

Lorica: la citada empresa indicó que en esta zona del Bajo Sinú “se desarrollarán trabajos de renovación de equipos entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., tiempo que no tendrá fluido eléctrico la carrera 13 con calle 30 del barrio Nuevo Horizonte”.

Planeta Rica: “entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m., se realizarán actividades de excavación e instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que no tendrán energía las poblaciones Finca Villa Lina, Finca El Prado, Aguas Blancas, Subastar y el sector del Kilómetro 9 vía Plaza Bonita”, agregó.

Jueves 18 de junio:

El jueves, 18 de junio, se registrarían las mayores interrupciones de la semana. Según Afinia, nueve de los 30 municipios estarán sin energía eléctrica. Estos serían los motivos, según la empresa prestadora del servicio:

Puerto Libertador, San José de Uré: “el equipo técnico realizará trabajos de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva, que demandan la suspensión del servicio entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la zona urbana y rural de estos municipios”, estableció Afinia.

Montería: “avanzarán las labores de renovación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, que requieren la suspensión de la energía de 8:00 a. m. a 4:40 p. m., en la carrera 18 con calle 11b esquina del barrio 6 de Marzo”, expresó Afinia.

Lorica: según Afinia, “entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., se ejecutarán actividades de renovación de equipos, tiempo que no tendrá energía el sector de la carrera 27 con calle 31 del barrio Nuevo Horizonte”.

Purísima: “avanzarán las labores de instalación de nuevos postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, para las que es necesario suspender el fluido eléctrico de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., en los barrios San Juan, La Candelaria, Juan XXIII, Laureano Gómez, Buenos Aires, El Pozo, Villa Indiana, San Francisco y las poblaciones Centro, Comején, Calle Ralita, La Sierra y Costa Larga”, explicó.

Momil: mientras, sobre Momil se indicó que “entre las 8:45 a. m. y las 4:45 p. m., se realizarán trabajos de renovación eléctrica, tiempo que no tendrá energía la urbanización Jesús De Nazareth y Villa Rosario”.

Planeta Rica: se ejecutarán las actividades de excavación e instalación de postes, redes y elementos de red, para lo cual, “se suspenderá el suministro eléctrico de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en las poblaciones Villa Alejandra, Los Mosquitos, Villa Claudia y Finca Santuario; y de 9:10 a. m. a 5:00 p. m., en la Balastrera y el sector vía a Providencia”.

Pueblo Nuevo: “avanzarán las labores de instalación de postes y optimización de redes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., tiempo que no tendrán servicio las poblaciones La Granjita y el sector de la salida Loma De Piedra”, señaló Afinia.

Puerto Escondido: “entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., se realizarán trabajos de excavación e instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que no tendrán servicio los barrios 20 De Julio, El Progreso, Simón Bolívar, 11 De Enero, El Carmen y las poblaciones Quebrada Yuca, El Prieto, Cerro Santa Cruz, Calle Larga, Pueblo Chiquito, Contento Arriba, Contento Abajo, Nueva Esperanza, La Gloria, Cristo Rey y Arizal”, señaló la empresa.