Advierten que más de 10 líderes sociales habrían abandonado el territorio por amenazas en Córdoba/ imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, advirtió que cerca de 14 líderes sociales han tenido que abandonar los territorios por amenazas en Córdoba, especialmente en el sur del departamento.

Según lo expuesto a Caracol Radio, “de los 14 reportados este año, 10 son del sur de Córdoba. La semana pasada sacamos con apoyo del Ministerio del Interior a 4 líderes amenazados, dos de Puerto Libertador y dos de Montelíbano”.

Asimismo, la organización advirtió que su movimiento también habría recibido intimidaciones. “Denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación graves amenazas de presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia - EGC (Clan del Golfo) contra nuestro movimiento social. Exigimos al Gobierno acción inmediata. ¡La vida está en riesgo! ¡No más violencia!”, se informó por parte de Cordoberxia.

Al tiempo, detalló que el movimiento estaría integrado de “164 organizaciones sociales de la plataforma de DDHH de Córdoba y solo la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba está conformada por 104 organizaciones sociales. Es un proceso grande…”.

Tras lo expuesto, las autoridades indicaron que estarían adelantando las respectivas investigaciones para determinar responsabilidades.