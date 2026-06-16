Ejército Nacional sostiene combates las ACSN en el departamento del Magdalena

En desarrollo de operaciones militares orientadas a la protección de la población civil y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en la región Caribe, tropas del Batallón de Montaña N.° 6, unidad militar, orgánica de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, de manera coordinada con el Gaula Militar Élite y con el apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 3, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, e interinstitucional, sostuvieron enfrentamientos con integrantes del Bloque Cóndor y del Frente Libardo Vergel, estructuras pertenecientes al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, ACS, en el sector de Quebrada del Sol, jurisdicción del distrito de Santa Marta, Magdalena.

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Como resultado de la operación militar fueron incautados siete fusiles calibre 5,56 milímetros, 4 armas cortas desarmadas, un mortero artesanal, 12 granadas de mortero; 2 drones, uno de gran tamaño y otro pequeño, así como abundante material de intendencia.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos de judicialización.