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16 jun 2026 Actualizado 12:40

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Santa Marta

Ejército Nacional sostiene combates las ACSN en el departamento del Magdalena

En el lugar de los hechos se localizó una armería destinada al mantenimiento, reparación y modificación de material de guerra.

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En desarrollo de operaciones militares orientadas a la protección de la población civil y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en la región Caribe, tropas del Batallón de Montaña N.° 6, unidad militar, orgánica de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, de manera coordinada con el Gaula Militar Élite y con el apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 3, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, e interinstitucional, sostuvieron enfrentamientos con integrantes del Bloque Cóndor y del Frente Libardo Vergel, estructuras pertenecientes al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, ACS, en el sector de Quebrada del Sol, jurisdicción del distrito de Santa Marta, Magdalena.

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Como resultado de la operación militar fueron incautados siete fusiles calibre 5,56 milímetros, 4 armas cortas desarmadas, un mortero artesanal, 12 granadas de mortero; 2 drones, uno de gran tamaño y otro pequeño, así como abundante material de intendencia.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos de judicialización.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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