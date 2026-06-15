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15 jun 2026 Actualizado 18:32

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15 muertes y más de 500 casos adversos: alarma por procedimientos estéticos ilegales en Bogotá

Entre 2023 y 2025 se radicaron 677 peticiones, quejas y reclamos relacionados con centros estéticos

Bogotá en alerta por aumento de quejas relacionadas con procedimientos estéticos inseguros

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El concejal Julián Sastoque reveló el preocupante panorama sobre los procedimientos estéticos irregulares en Bogotá. Según las cifras presentadas, entre 2023 y 2026 se registraron 15 muertes asociadas a procedimientos estéticos y al menos 530 eventos adversos relacionados con este tipo de intervenciones.

Según el reporte, los casos de infecciones aumentaron un 143%, las hospitalizaciones crecieron un 138% y los ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos subieron un 123% frente a lo reportado en 2024. Además, entre 2023 y 2025 se radicaron 677 peticiones, quejas y reclamos relacionados con centros estéticos, de los cuales 453 corresponden a establecimientos ilegales que no aparecen inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

Presunto uso irregular de fentanilo

Uno de los casos más graves ocurrió el 13 de mayo de 2026 en el establecimiento “Mujer Renovada Estética y Belleza”, ubicado en Suba, donde las autoridades hallaron 28 unidades de fentanilo sin registro de uso, situación que derivó en el sellamiento del lugar. “Este hecho evidencia el riesgo creciente por el manejo ilegal de este potente opioide en procedimientos sin controles médicos”, dice Sastoque.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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