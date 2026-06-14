Procuraduría advierte que presunta violencia sexual a menor en Bogotá involucraría a otros dos niños

La Procuraduría General de la Nación condenó de manera enfática el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad, presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá, y advirtió que el caso también involucra a otros dos menores de edad.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La Procuraduría aseguró que estas entidades deben intervenir con el fin de garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos.

La entidad también instó a las autoridades competentes a actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso.

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Además, la Procuraduría pidió a la sociedad rechazar todo acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Ciudadanos denunciaron un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en un edificio ubicado en la calle 106A #19-28, en el edificio Niido, luego de que varios vecinos aseguraran haber observado una escena alarmante desde uno de los balcones del conjunto residencial. De acuerdo con los testimonios, un hombre habría sido visto presuntamente abusando de un niño de aproximadamente seis años.

“Fue algo muy impactante. Al principio pensé que era un juego, pero luego varios vecinos empezamos a gritarle ‘abusador, suéltelo’, porque todos estábamos viendo lo que ocurría. Aun así, el hombre continuó y después entró al niño al apartamento, cerró el balcón y desapareció”, relató uno de los testigos.

Mientras tanto, otra mujer narra que: “Vi lo que ocurrió desde la puerta de la iglesia, vi al hombre en el balcón dando la espalda y escuché todo lo que estaba pasando”.

“Escuché a muchas personas gritando hacia el balcón, efectivamente vi a una persona abusando a un niño”, insite uno de los habitantes.