La SIC ordena el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res

Debido a problemas en las instalaciones eléctricas y de gas, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato de las instalaciones de Andrés Carne de Res en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Chía en el departamento de Cundinamarca.

También se ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, propietaria de los establecimientos Andrés Carne de Res tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.

La Superintendencia señala que la medida se adoptó tras las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos comerciales.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran problemas críticos en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

Por estos hechos, la entidad ordenó la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, propietaria de los establecimientos, suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá.

La decisión de la Superintendencia fue notificada a la empresa en la noche del lunes y el cierre se efectuará a partir del día de hoy.