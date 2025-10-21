6AM6AM

Programas

La SIC ordena el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res

La decisión se toma, de acuerdo con la SIC, por graves riesgos eléctricos y de gas combustible detectados durante inspecciones. Las fallas representan peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores.

Andrés Carne de Res. Foto: Colprensa

Andrés Carne de Res. Foto: Colprensa

Debido a problemas en las instalaciones eléctricas y de gas, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato de las instalaciones de Andrés Carne de Res en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Chía en el departamento de Cundinamarca.

También se ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, propietaria de los establecimientos Andrés Carne de Res tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.

La Superintendencia señala que la medida se adoptó tras las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos comerciales.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran problemas críticos en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

Por estos hechos, la entidad ordenó la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, propietaria de los establecimientos, suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá.

La decisión de la Superintendencia fue notificada a la empresa en la noche del lunes y el cierre se efectuará a partir del día de hoy.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad