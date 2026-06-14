Por fotos semidesnuda de Aída Cortés, diócesis cerró temporalmente iglesia de Guarne

Polémica por sesión de fotos de Aida Cortés en iglesia de Antioquia. Foto: Redes sociales.

Guarne, Antioquia

La Diócesis de Sonsón-Rionegro rechazó la polémica sesión fotográfica realizada al interior de la parroquia Santa Ana, en el municipio de Guarne, luego de que la cantante, modelo webcam y empresaria colombiana Aída Cortés publicara en redes sociales varias imágenes en ropa interior tomadas dentro del templo católico.

Las fotografías, que posteriormente habrían sido eliminadas de los perfiles donde fueron difundidas, muestran a la artista posando frente al altar y junto a diferentes imágenes religiosas del recinto, publicación que generó varias reacciones y cuestionamientos por el uso del espacio religioso para ese contenido.

A través de un comunicado oficial, la Diócesis expresó su “indignación y profundo dolor” por la realización y posterior difusión de las imágenes, calificándolas como ofensivas e irrespetuosas. Según la autoridad eclesiástica, el contenido vulnera el carácter sagrado del templo y afecta los sentimientos religiosos de los creyentes.

“Los templos católicos son lugares sagrados, consagrados exclusivamente al culto divino, a la celebración de los sacramentos, a la oración y al encuentro de los fieles con Dios. Por ello, rechazamos que un espacio santo haya sido utilizado para la producción de contenidos que vulneran gravemente su carácter sagrado, su finalidad espiritual y la dignidad que merece todo lugar dedicado a Dios”, indica el comunicado.

La Diócesis aseguró que el uso del templo para la producción de este tipo de fotografías constituye una “grave ofensa” para la comunidad católica y una “profanación moral” del sentido religioso del lugar. Además, sostuvo que la libertad de expresión y la creación de contenidos digitales tienen límites éticos cuando afectan las convicciones espirituales y religiosas de otras personas.

El templo permaneció cerrado para la realización de un acto de reparación espiritual y desagravio, una ceremonia presidida por las autoridades eclesiásticas de la jurisdicción. Según explicó la institución, la medida buscaba reafirmar el respeto por los lugares destinados al culto y fortalecer la vida espiritual de los creyentes.