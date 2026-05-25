Procurador pide al Congreso información de procesos de Petro por presunta participación en política

El procurador Gregorio Eljach solicitó a la Comisión de Acusaciones del Congreso información sobre denuncias contra el presidente Gustavo Petro por presunta indebida participación en política. El requerimiento, enviado a la congresista Gloria Arizabaleta, establece que la información deberá ser entregada en los próximos días.

Según la carta oficial fechada el 25 de mayo de 2026, la Procuraduría solicitó un informe detallado sobre las quejas o denuncias radicadas contra el mandatario por presunta participación en política.

En el documento, el Ministerio Público pidió que, en un plazo de tres días, se entregue información relacionada con el número de radicación de cada denuncia, la fecha de presentación, el nombre del denunciante, una síntesis de los hechos reportados, la etapa procesal en la que se encuentra cada actuación y el representante investigador asignado.

El procurador señaló que la solicitud busca permitir que la entidad ejerza sus funciones de seguimiento y vigilancia sobre el trámite de estos procesos adelantados en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.