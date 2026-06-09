Nueva investigación en Comisión de Acusación contra presidente Petro por participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención indebida en política a través de publicaciones realizadas desde su cuenta en la red social X.

Según el auto conocido por este medio, la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral resolvió “ordenar la apertura de investigación disciplinaria” contra el jefe de Estado por la presunta comisión de una “falta gravísima calificada provisionalmente como intervención indebida en política”.

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“La Comisión ordenó establecer quiénes tenían acceso y facultades de publicación en la cuenta @petrogustavo, así como determinar si servidores públicos participaron en la elaboración o difusión de los mensajes investigados”, señala el documento.

Dentro de las pruebas decretadas, la Comisión ordenó al CTI recaudar, verificar y preservar el material digital relacionado con las publicaciones investigadas, así como establecer el origen y administración de los contenidos.

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De igual forma, solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) informar si la cuenta @petrogustavo ha sido utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del mandatario.

La investigación también busca determinar “qué dependencia, servidores, contratistas o asesores tenían acceso, claves, permisos de administración o facultades de publicación” en la cuenta durante las fechas objeto de análisis, además de establecer si los mensajes fueron “preparados, revisados, programados o publicados por servidores públicos o contratistas”.

Asimismo, se ordenó preservar correos electrónicos, chats institucionales, bitácoras y demás registros relacionados con las publicaciones investigadas, mientras avanza el proceso disciplinario contra el presidente de la República.