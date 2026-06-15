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15 jun 2026 Actualizado 02:59

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César Gaviria permanece hospitalizado tras cirugía abdominal; reportan evolución estable

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el expresidente se encuentra bajo manejo integral y con evolución clínica satisfactoria.

Cesar Gaviria Trujillo. Foto: Colprensa

Cesar Gaviria Trujillo. Foto: Colprensa(Thot)

Cesar Gaviria Trujillo. Foto: Colprensa
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La Fundación Santa Fe de Bogotá informó este domingo que el expresidente César Gaviria Trujillo permanece hospitalizado tras ser sometido a una intervención quirúrgica abdominal.

A través de un comunicado emitido a las 8:50 p.m., la Fundación señaló que la información fue divulgada a solicitud de la familia del exmandatario.

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El expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal”, indicó la institución.

La Fundación Santa Fe agregó que el exjefe de Estado presenta una evolución favorable.El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, precisó el comunicado firmado por el director médico de la entidad, Adolfo Llinás Volpe.

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Asimismo, la institución señaló que los reportes sobre el estado de salud del expresidente serán emitidos de acuerdo con la relevancia de su evolución y por expresa indicación de la familia.

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