Persiste clima de agresividad y estigmatización a días de la segunda vuelta presidencial: Defensoría

POLÍTICA

La Defensoría del Pueblo publicó el tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia. Los hallazgos advierten que a una semana de la segunda vuelta presidencial prevalecen la confrontación, la desinformación y la estigmatización que deterioran el debate democrático.

Entre los principales hallazgos, se evidencia un ambiente electoral marcado por altos niveles de confrontación discursiva, estigmatización, difusión de información falsa o engañosa y cuestionamientos a las instituciones democráticas.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio se identificaron 1.369 registros, de los cuales se consolidaron 45 hechos relevantes para la evaluación. El nivel general de cumplimiento o alineación fue de 23,3 %, correspondiente a un nivel crítico: “Se sigue alimentando un clima de desconfianza, agresividad y estigmatización que puede escalar en una confrontación social”, indicó la defensora Iris Marín.

Dice el informe que se mantienen los discursos que cuestionan la legitimidad institucional y afectan el derecho de la ciudadanía a participar en un debate democrático informado. La entidad hizo un llamado urgente a las candidaturas presidenciales a actuar con responsabilidad democrática, proteger la vida y respetar los resultados electorales.

El documento concluye con una invitación a quien resulte ganador: “Es fundamental que quien resulte elegido asuma la responsabilidad reforzada de trascender de su papel de candidato y la lógica propia de la campaña, para apropiarse plenamente de su condición de presidente de la República”. Solo una de las campañas firmó el compromiso con la Defensoría del Pueblo.