Persiste clima de agresividad y estigmatización a días de la segunda vuelta presidencial: Defensoría
La Defensora Iris Marín advierte que la situación puede “escalar en una confrontación social”. Pidió a los candidatos actuar con responsabildiad
POLÍTICA
La Defensoría del Pueblo publicó el tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia. Los hallazgos advierten que a una semana de la segunda vuelta presidencial prevalecen la confrontación, la desinformación y la estigmatización que deterioran el debate democrático.
Entre los principales hallazgos, se evidencia un ambiente electoral marcado por altos niveles de confrontación discursiva, estigmatización, difusión de información falsa o engañosa y cuestionamientos a las instituciones democráticas.
Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio se identificaron 1.369 registros, de los cuales se consolidaron 45 hechos relevantes para la evaluación. El nivel general de cumplimiento o alineación fue de 23,3 %, correspondiente a un nivel crítico: “Se sigue alimentando un clima de desconfianza, agresividad y estigmatización que puede escalar en una confrontación social”, indicó la defensora Iris Marín.
Dice el informe que se mantienen los discursos que cuestionan la legitimidad institucional y afectan el derecho de la ciudadanía a participar en un debate democrático informado. La entidad hizo un llamado urgente a las candidaturas presidenciales a actuar con responsabilidad democrática, proteger la vida y respetar los resultados electorales.
El documento concluye con una invitación a quien resulte ganador: “Es fundamental que quien resulte elegido asuma la responsabilidad reforzada de trascender de su papel de candidato y la lógica propia de la campaña, para apropiarse plenamente de su condición de presidente de la República”. Solo una de las campañas firmó el compromiso con la Defensoría del Pueblo.
José Andrés González Gaitán
Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...