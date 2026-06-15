¿Dónde queda Cabo Verde, cuántos habitantes tiene y qué idioma hablan sus ciudadanos?

La presencia de Cabo Verde en el Mundial de 2026 ha despertado la curiosidad de miles de aficionados al fútbol que buscan conocer más sobre este pequeño país africano. Esta selección sorprendió al mundo con su clasificación al campeonato y ha puesto bajo los ojos a un territorio con una historia, cultura y geografía llamativas.

En su estreno en el Mundial 2026, Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 frente a España, uno de los favoritos al título. La gran figura del encuentro fue el arquero Vozinha, quien sostuvo el resultado con varias atajadas determinantes ante los constantes ataques del equipo español.

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Dónde queda Cabo Verde y cómo está conformado

Ubicado en medio del océano Atlántico, Cabo Verde es un archipiélago compuesto por diez islas de origen volcánico que se encuentran frente a la costa occidental de África. Su posición estratégica, a unos 460 kilómetros de Senegal, lo convirtió durante siglos en un importante punto de conexión entre Europa, África y América.

A diferencia de muchos países africanos situados en el continente, Cabo Verde está formado exclusivamente por islas. El territorio ocupa poco más de 4.000 kilómetros cuadrados y está dividido en dos grandes grupos insulares: Barlovento y Sotavento.

Entre las islas más conocidas se encuentran Sal, Boa Vista, Santiago, Fogo y Santo Antão y cada una posee características propias, desde extensas playas de arena clara hasta paisajes volcánicos y montañas cubiertas de vegetación.

La capital del país es Praia, ubicada en la isla de Santiago, considerada la más grande y poblada del archipiélago.

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Cuántos habitantes tiene Cabo Verde

Aunque su territorio abarca varias islas, la población de Cabo Verde es relativamente pequeña. Actualmente supera ligeramente los 500.000 habitantes, una cifra que contrasta con la gran comunidad caboverdiana que vive en el exterior.

Se estima que cerca de un millón de ciudadanos originarios del país residen fuera de sus fronteras, especialmente en Estados Unidos y Portugal. Esta diáspora ha tenido una influencia importante tanto en la economía como en la identidad cultural de la nación.

Qué idioma se habla en Cabo Verde

La herencia portuguesa sigue siendo evidente en distintos aspectos de la vida cotidiana. El idioma oficial es el portugués, utilizado en las instituciones, la educación y los documentos oficiales.

Sin embargo, la lengua más utilizada por la población es el criollo caboverdiano, una variante lingüística desarrollada a partir del portugués y diversas influencias africanas. Esta combinación refleja la mezcla cultural que caracteriza al archipiélago desde hace siglos.