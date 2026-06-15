¿Ya sabe dónde ver a La Sele en Bucaramanga? Así puede conseguir una boleta gratis para la Fan Zone

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Si quiere acompañar a la Selección Colombia durante el Mundial desde la Fan Zone en el estadio Américo Montanini, tenga en cuenta lo siguiente:

¿Quiere ir?

Mañana, martes 16 de junio, comenzará la entrega gratuita de boletas desde las 9:00 de la mañana.

¿Dónde reclamar las boletas?

Gobernación de Santander.

InderSantander.

Lotería de Santander.

Pero, tenga en cuenta que los cupos son limitados y estarán disponibles hasta agotar existencias.

También recuerde que La Fan Zone abrirá sus puertas los días 17, 23 y 27 de junio para que siga los partidos de Colombia en pantalla gigante junto a miles de hinchas.

Además de la transmisión de los encuentros, el espacio contará con actividades de entretenimiento, invitados especiales y zonas de comida.

“Queremos que las familias, los jóvenes y todos los amantes del fútbol vivan juntos la emoción de acompañar a nuestra Selección Colombia en un escenario seguro, organizado y completamente gratuito”, señaló el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus.

Bucaramanga fue escogida como una de las ciudades sede de La Casa de la Sele, una iniciativa que busca reunir a los aficionados alrededor de los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial de 2026.