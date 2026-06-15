🔴 España vs Cabo Verde EN VIVO | Siga la transmisión del debut del Grupo H en la Copa del Mundo

La Selección de España iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Cabo Verde en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo H. La vigente campeona de Europa llega a la cita mundialista como una de las grandes candidatas al título, mientras que los africanos afrontan la primera participación mundialista de su historia con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Previa del partido

España también llega con la necesidad de romper una tendencia que lo ha acompañado en las últimas ediciones. Tras proclamarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010, España no ha logrado superar los octavos de final en ninguna de sus tres participaciones posteriores. A pesar de ser una de las selecciones más importantes del fútbol internacional, solo ha alcanzado las semifinales en una ocasión durante sus últimas 14 presencias mundialistas.

Con una generación joven, talentosa y consolidada bajo una idea de juego definida, los españoles esperan dejar atrás esos antecedentes y confirmar en el campo el favoritismo que les otorgan los análisis previos al torneo.

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Por su parte, Cabo Verde protagoniza una de las historias más destacadas de esta Copa del Mundo. El conjunto africano disputará por primera vez una fase final mundialista después de varios intentos frustrados en las eliminatorias anteriores. La nación insular, que fue colonia portuguesa hasta 1975, ha experimentado un crecimiento constante en el fútbol internacional desde su ingreso a la FIFA.

El principal objetivo de Cabo Verde será convertirse en la primera selección africana que alcanza las rondas eliminatorias en su estreno mundialista desde que Ghana lo consiguiera en Alemania 2006. Para ello, deberá superar una exigente fase de grupos y comenzar con un resultado positivo ante una de las máximas favoritas al título.

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