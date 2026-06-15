🔴EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda: siga el minuto a minuto del partido

Los iraníes llegan rodeados de incertidumbre por la situación política de su país, mientras que los oceánicos regresan a un Mundial después de 16 años.

Irán afrontará su debut mundialista en un escenario marcado por la tensión extradeportiva que ha acompañado a la delegación durante los últimos meses. Las dudas sobre su participación, derivadas del conflicto bélico que atraviesa la región, han convertido su presencia en uno de los temas más comentados del torneo. Además, el equipo deberá adaptarse a una logística exigente, ya que se desplazará desde su concentración en México el mismo día de cada encuentro.

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A pesar de ese contexto, la selección iraní llega con sensaciones positivas en el plano deportivo. Sus tres victorias consecutivas en partidos amistosos han fortalecido la confianza del grupo, que buscará apenas su segundo triunfo en un partido inaugural de una Copa del Mundo. El conjunto asiático sabe que comenzar con una victoria puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Del otro lado estará una Nueva Zelanda que vuelve a disputar un Mundial después de 16 años de ausencia. Los dirigidos por Darren Bazeley llegan motivados tras conseguir una histórica goleada 4-1 sobre Chile, la primera victoria de su historia ante un rival sudamericano. Sin embargo, los amistosos disputados en territorio estadounidense expusieron varias debilidades defensivas, recibiendo cinco goles sin marcar ninguno. Con Egipto y Bélgica también presentes en el grupo, los oceánicos saben que sumar de a tres en este compromiso podría ser fundamental para mantener vivas sus opciones de hacer historia y lograr su primer triunfo en una Copa del Mundo.

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