Tragedia en el Golfo de Urabá: fallecen una niña y una mujer en naufragio

Acandí, Chocó

Un trágico naufragio ocurrió en horas de la mañana de este sábado 6 de diciembre cerca de las costas del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, cuando una embarcación que cubría la ruta Acandí–Turbo se hundió con varias personas a bordo, dejando a dos fallecidos.

Según informó la Alcaldía de Acandí, Chocó, gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y al despliegue de búsqueda y rescate de las autoridades, fueron evacuadas con vida 49 personas, quienes posteriormente fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo.

Sin embargo, la administración municipal lamentó el fallecimiento de Cenaida Palacios, adulta, y de Hillary Támara, una niña de 4 años. Sus cuerpos fueron hallados por otra embarcación y luego inspeccionados por la Policía en el muelle Pisisi.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de Cenaida Palacios y de la pequeña Hillary. Acompañamos su dolor y nos solidarizamos con toda la comunidad estudiantil, padres de familia y familias afectadas por este lamentable suceso”, expresó la Alcaldía de Acandí en un comunicado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del naufragio.